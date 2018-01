दावोस: वर्ल्ड इकोनमी फोरम में फिसली पीएम मोदी की जुबान, टि्वटर यूजर्स लेने लगे मजे

पीएम नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को स्विटजरलैंड के दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के मंच पर भारत का इकोनॉमिक विजन पेश किया। मोदी ने न केवल दुनिया के सामने आ रही बड़ी चुनौतियों का जिक्र किया, बल्कि यह भी बताया कि अर्थव्यवस्था समेत विभिन्न मोर्चों पर भारत किस तरह मजबूती से आगे बढ़ रहा है। हालांकि, अपनी बात रखने के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी से एक चूक हो गई। उन्होंने कहा कि 30 साल बाद भारत में ऐसा हुआ कि किसी राजनीतिक दल को 2014 में 600 करोड़ भारतीयों ने वोट देकर बहुमत की सरकार बनवाई। बता दें कि भारत की कुल जनसंख्या ही 130 करोड़ के आसपास है। मोदी की स्पीच के इस हिस्से को समाचार एजेंसी एएनआई ने भी ट्वीट किया। हालांकि, बाद में उन्होंने यह ट्वीट डिलीट कर दिया। वहीं, बहुत सारे समाचार संगठनों के टि्वटर हैंडल ने इस डेटा को जस का तस पेस्ट करके शेयर कर दिया। टि्वटर पर बहुत सारे लोगों ने इस आंकड़े को लेकर हैरानी जताई। कुछ को तो विश्वास ही नहीं हुआ कि पीएम ने ऐसा कोई बयान दिया है। कुछ टि्वटर यूजर्स इस बयान पर मजे लेने लगे।

एएनआई ने यह ट्वीट बाद में डिलीट कर दिया।

एएनआई के ट्वीट का स्क्रीनशॉट एएनआई के ट्वीट का स्क्रीनशॉट

https://twitter.com/ani/status/955758249017466880

मोदी का बयान पीएमओ के यूट्यूब वीडियो में 53वें मिनट से सुना जा सकता है

लोगों की प्रतिक्रिया

600 crore voters ?

Wow .

Must be some

Really powerful w**d …. #ModiInDavos pic.twitter.com/i0CzUjFVKU — Vinay Kumar Dokania (@vinaydokania) January 23, 2018

600 Crore Indians?! Now who is responsible for this Modi himself or his speech writer?! — M S Rana⚓ (@ms_rana) January 23, 2018

I forgot my math.

we are 600 crore voters???????

waah re media aur waah re 'fenkane' wale.

number of voters pe hi aisa jhooth, baaki baaton ka kya bharosa. https://t.co/9QJ1tfOL2X — gaurav verma (@GauravVermaIn) January 23, 2018

Hey God-se !! India’s total population is 134 crore approx.

World population approx 750 crore. Duggal Saheb is saying 600 crore Indian voters voted in 2014. Nagpuri Pakode khaane k side effects!! Total embarrassment for India in #Davos #WorldEconomicForum2018 . https://t.co/BwwlbPNmXE — Office of RG (@0ffice0ffRG) January 23, 2018

EVM population of India 600crore . https://t.co/rXssKiWjqA — True Indian (@goeltm_tg) January 23, 2018