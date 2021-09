Mahindra XUV 700 की लॉन्चिंग से पहले ही लीक हो गया दाम और वेरियंट, ये हैं डिटेल्स

Mahindra के नए वेरियंट XUV 700 की लॉन्चिंग से पहले ही दाम की घोषणा हो गई है। 14 अगस्‍त को महिंद्रा ने इसकी दामों व वेरियंट का ऐलान कर सभी को चौंका दिया। आधिकारिक तौर पर एक्स-शोरूम कीमतें बेस एमएक्स पेट्रोल के लिए 11.99 लाख रुपये से शुरू की गई है, जबकि एमएक्स डीजल की कीमत 12.49 रुपये रखी गई है। वहीं Mahindra XUV 700 AX3 पेट्रोल ट्रिम की कीमत 13.99 लाख रुपये होगी, जबकि AX5 पेट्रोल वेरियंट की कीमत 14.99 लाख रुपये होगी। बता दें कि Mahindra XUV के नए वेरियंट अक्‍टूबर के पहले सप्‍ताह में लॉन्‍च किया जाना है, लेकिन उससे पहले ही इसके दाम ऑनलाइन लीक हो चुके हैं।

लीक हुए दस्‍तावेज के अनुसार XUV700 का एक प्रकार का ब्रेक-अप देता है जिससे पता चलता है कि मिड-स्पेक AX5 डीजल वेरियंट को वैकल्पिक ऑल-व्हील-ड्राइव (AWD) मिलेगा। सिस्टम के साथ-साथ रेंज-टॉपिंग AX7 और एक AX7 पेट्रोल AWD ट्रिम भी होगा। महिंद्रा का कहना है कि नई XUV700 को केवल रेंज-टॉपिंग डीजल संस्करण में AWD मिलेगा। AX7 वैरिएंट की एक्स-शोरूम कीमतें 19.49 लाख रुपये से शुरू होती हैं और 20.69 लाख रुपये तक जाती हैं, जिससे Mahindra XUV700 अपने सेगमेंट में सबसे अधिक प्रतिस्पर्धी कीमत वाली SUVs में से एक बन जाती है। हालांकि, अभी तक लीक हुए दामों व वेरियंट को लेकर कंपनी ने कोइ पुष्टि नहीं की है।

Mahindra XUV 700 सात सीटर के दाम

वेरियंट दाम (एक्‍स शो रूम की कीमत लाख में )

MXMT Diesel 13.19

MXMT Petrol 12.69

AX5MT Diesel FWD 16.69

AX5AT Diesel FWD 17.99

AX5MT Petrol FWD 15.69

AX5AT Petrol FWD 16.99

AX5(o)AT Diesel FWD 18.69

AX5(o)AT Petrol FWD 17.69

AX7AT Diesel std FWD 19.49

AX7AT Diesel Opt FWD 20.19

AX7AT petrol Opt FWD 21.69

AX7AT Petrol Opt AWD 18.49

AX7AT petrol std FWD 19.19

AX7AT petrol opt FWD 19.99

AX7AT petrol std AWD 20.69

AX7AT petrol opt AWD 20.49

Mahindra XUV700 को एक नए W601 मोनोकॉक प्लेटफॉर्म पर बनाया गया है और यह हर पहलू में मौजूदा XUV500 से बड़ी होगी। बताया जा रहा है कि नई एसयूवी की लंबाई 4695 मिमी, चौड़ाई 1890 मिमी और ऊंचाई 1755 मिमी है। तो, XUV500 की तुलना में यह 110 मिमी लंबा है लेकिन 30 मिमी छोटा भी है, जबकि चौड़ाई कोई बदलाव नहीं है। XUV700 का व्हीलबेस भी 2750 मिमी पर 50 मिमी लंबा है। Mahindra XUV700 पेट्रोल वेरियंट में 2.0-लीटर mStallion टर्बोचार्ज्ड पेट्रोल इंजन मिलता है।

Mahindra XUV700 पांच सीटर के लिए

वेरियंट दाम (एक्‍स शो रूम की कीमत लाख में )

MXMT Petrol 11.99

MXMT Diesel 12.49

AX3MT Petrol 13.99

AX3MT Diesel 14.99

AX5MT Petrol FWD 14.99

AX5AT Petrol FWD 16.29

AX5MT Diesel FWD 15.99

AX5 AT Diesel FWD 17.29

AX5AT Diesel AWD 18.79

AX5 (O) AT Petrol FWD 16.99

AX5 (O) AT Petrol AWD 18.49

AX5 (O) AT Diesel FWD 17.99

AX5 (O) AT Diesel AWD 19.49

इंजन या तो सिक्स-स्पीड मैनुअल या सिक्स-स्पीड ऑटोमैटिक टॉर्क कन्वर्टर गियरबॉक्स के साथ आता है। डीजल वेरियंट में 2.2-लीटर, फोर-सिलेंडर mHawk ऑइल बर्नर मिलता है। एक छह-स्पीड मैनुअल या एक छह-स्पीड स्वचालित टॉर्क। जबकि पूर्व 1600 से 2800 आरपीएम पर 420 एनएम का पीक टॉर्क देता है। वैकल्पिक ऑल-व्हील ड्राइव (एडब्ल्यूडी) ट्रांसफर केस के साथ स्वचालित विकल्प 1750 से 2800 आरपीएम पर 450 एनएम तक विकसित करता है।