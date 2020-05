भारतीय क्रिकेटर मुरली विजय ने ऑस्ट्रेलिया की महिला क्रिकेटर एलिस पैरी को डेट पर चलने का प्रस्ताव रखा था। आखिरकार ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर इस ऑफर को स्वीकार कर लिया है। दरअसल, विजय ने चेन्नई सुपरकिंग्स के इंस्टाग्राम लाइव चैट के दौरान ये बात कही थी। उनसे पूछा गया था कि आप उन दो खिलाड़ियों के नाम बताइए जिनके साथ लॉकडाउन के बाद डेट पर जाना चाहेंगे। मुरली ने भारतीय ओपनर शिखर धवन और एलिस पेरी का नाम लिया था।

मुरली ने कहा था, ‘‘धवन के साथ कभी भी जा सकता हूं। वह मजाकिया इंसान है। बस वह हिंदी बोलेंगे और मैं तमिल में बातचीत करूंगा। दूसरी, एलिस पेरी। मैं उनके साथ डिनर करना चाहता हूं। एलिस बहुत ही खूबसूरत क्रिकेटर हैं।’’ एलिस महिला टी20 वर्ल्ड कप के फाइनल में नहीं खेल पाई थीं। वे भारत के खिलाफ मैच से पहले चोटिल हो गई थीं। फाइनल में नहीं खेलने के बावजूद वो डगआउट में बैठकर टीम का हौसला बढ़ा रही थीं।

एलिस ने मुरली के प्रस्ताव पर हामी भर दी है, लेकिन उन्होंने एक शर्त रखी है। उन्होंने सोनी स्पोर्ट्स पर एक इंटरव्यू के दौरान कहा कि उन्हें यह मंजूर है, लेकिन बिल मुरली ही पे करेंगे। हालांकि, वे इस बात से अंजान थीं। उन्होंने कहा, ‘‘हां, क्यों नहीं। मुझे उम्मीद है कि बिल का खर्च वह देंगे।’’ पेरी ने साथ ही अपनी तारीफ पर खुशी भी जाहिर की। उन्होंने 8 टेस्ट में 624 रन बनाने के साथ-साथ 31 विकेट भी लिए हैं। 112 वनडे में 3022 रन बनाए और 152 विकेट लिए। 120 टी20 में उनके नाम 1218 रन और 114 विकेट हैं।

An off-field conversation between @EllysePerry and @PathakRidhima filled with some googly questions , out of the park answers, well-judged tackles and rapid right on the #SonyTenPitStop #CricketWithoutBoundaries #CricketAustralia #Australia #SonySports @CricketAus pic.twitter.com/V6Weqj2QET

