IPL 2018 क्रिकेट स्कोर, RR vs DD Live Score Live Streaming: रोमांचक मुकाबले में राजस्थान ने दिल्ली को 10 रनों से हराया

IPL 2018 Score, RR vs DD Score Streaming: बारिश प्रभावित मुकाबले में राजस्थान ने दिल्ली को 10 रनों से हरा दिया है। बारिश की वजह से दिल्ली को 6 ओवर में 71 रनों का टारगेट मिला। दिल्ली के बल्लेबाज 6 ओवर 4 विकेट खोकर 60 रन ही बना पाई। पहले ही ओवर में कॉलिन मुनरो रन आउट हो गए। इसके बाद मैक्सवेल भी 17 रन बनाकर आउट हो गए। बता दें कि दिल्ली और राजस्थान के बीच चल रहे मुकाबले को बारिश की वजह से रोक दिया गया था। इससे पहले दिल्ली डेयरडेविल्स के कप्तान गौतम गंभीर ने राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया था। राजस्थान ने 17.5 ओवर में 5 वकेट खोकर 153 रन बनाए।

राजस्थान की शुरुआत खराब रही और सलामी बल्लेबाज डार्सी शॉर्ट एक बार फिर रन आउट हो गए। शॉर्ट के बाद बेन स्टोक्स ने कुछ अच्छे शॉट लगाए, लेकिन 16 रन पर उन्हें बोल्ड ने कैच आउट कराया। संजू सैमसन 22 गेंदों में 37 रन बनाकर आउट हुए, वहीं कप्तान रहाणे भी अच्छी शुरुआत को बड़े स्कोर तक बदलने में कामयाब नहीं रहे और 45 के स्कोर पर नदीम की गेंद पर आउट हो गए।

UPDATE – It’s started to rain heavily again and the covers are back on.#RRvDD pic.twitter.com/cf9lg8eYmN

