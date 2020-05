View this post on Instagram

इस बंदी की बंदी(Captive) वाली Feeling..🤐 . . क्योंकि हुई एक छोटी सी घटना…फ़िलहाल मैं हूँ अपने घर पटना😃 . . P.S.- COVID precautions और safety की माला जपते रहो🙏👍🦋 . . #selfqurantine #mycitylockdownphase #endofaphase #secondphasebegins #thankyouall #actresponsibly #staysafe #lockdown2020 #jaibharat #रामभरोसे✨😇