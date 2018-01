संयुक्त अरब अमीरात में खेले गए ऑल स्टार्स टी20 लीग के दौरान प्लेयर्स की संदिग्ध गतिविधियां पाए जाने पर आईसीसी ने जांच शुरू कर दी है। ये मैच शारजाह वॉरियर्स और दुबई स्टार के बीच खेला गया था, जिसमें 137 रन का पीछा करते हुए दुबई के खिलाड़ी एक के बाद एक अपना विकेट खोते गए

इस दौरान ऐसे रन आउट भी देखे गए, जो संभवत: फिक्सिंग की ओर इशारा कर रहे थे। वहीं खराब गेंदों पर भी बल्लेबाज पवेलियन लौटे। आलम ये रहा कि टीम महज 46 रन पर ही सिमट गई। इस दौरान 5 स्टंप आउट, तो 3 खिलाड़ी रन आउट हुए। मैच को फिक्स मानते हुए अधिकारियों ने लीग को तुरंत रद्द कर दिया और टूर्नामेंट वहीं रोक दिया गया था।

बता दें कि टूर्नामेंट में कुछ विदेशी खिलाड़ी भी शामिल थे। वहीं ये भी जानकारी सामने आ रही है कि लीग के लिए यूएई क्रिकेट बोर्ड से भी मंजूरी नहीं ली गई थी। जब वीडियो वायरल हुआ तो आईसीसी की मान्यता ना मिलने के बावजूद इसकी जांच आईसीसी एंटी करप्शन यूनिट के जनरल मैनेजर एलेक्श मार्शल की निगरानी में करने का फैसला लिया गया।

The ICC Anti-Corruption Unit is investigating a match from the Ajman All Stars League recently played in the UAE

