Dwayne Johnson के साथ फिल्म ‘बेवॉच’ में दिखेंगी प्रियंका चोपड़ा, रॉक ने बताया बेहतर विलन

अमेरिकी धारावाहिक ‘क्वांटिको’ के लिए वाहवाही लूट रहीं बॉलीवुड अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा आगामी फिल्म ‘बेवॉच’ में नकारात्मक भूमिका में नजर आएंगी। फिल्म में उनके साथ काम कर रहे अभिनेता ड्वेन जॉनसन का मानना है कि वह नकारात्मक भूमिका ज्यादा अच्छे से निभाती हैं।

ड्वेन ने मंगलवार को ट्विटर पर लिखा, “वह (प्रियंका) भली हैं, लेकिन बुरी या नकारात्मक भूमिका ज्यादा अच्छे से निभाती हैं। ‘बेवॉच’ के लिए इंतजार नहीं कर सकता।”

She’s cool, but does bad even better. Can’t wait. #Baywatch https://t.co/yVhNDUaWX9

— Dwayne Johnson (@TheRock) February 16, 2016