बॉलीवुड एक्टर सोनू सूद (Sonu Sood) प्रवासियों को उनके घर तक पहुंचाने के कारण सुर्खियों में बने हुए हैं। लॉकडाउन के बीच सोनू सूद लगातार लोगों की मदद कर रहे हैं और उन्हें उनके घरों तक पहुंचा रहे हैं। एक्टर के इस कदम पर उनकी चौतरफा तारीफ हो रही है। ऐसे में बॉलीवुड एक्टर और प्रोड्यूसर कमाल आर खान (Kamaal R Khan) ने भी सोनू सूद की तारीफ करते हुए सरकार पर निशाना साधा है।

कमाल आर खान ने ट्वीट कर लिखा, ‘जो कुछ सोनू सूद ने किया है और जो कुछ भी वह कर रहा है, वह काबिले तारीफ है और उसकी जितनी तारीफ की जाए वो कम है। लेकिन सोनू सूद अकेले करोड़ों लोगों की मदद नहीं कर सकता। वह सरकार नहीं है। केंद्र और राज्य सरकारों को सोनू की तारीफ करने के बजाय, ऐसा ही काम करना चाहिए जैसा सोनू कर रहे हैं। या कम से कम उसे सबकी मदद के लिए फंड देना चाहिए।’ बता दें कि सोनू सूद बसों के अलावा मजदूरों को खाना भी मुहैया कर रहा हैं।

Whatever @SonuSood has done and whatever he is doing, is superb and out of the world. But he alone can’t help Crores of people. He is not a government. central and and state governments should do the same, instead of just praising Sonu. Or at least give him fund to help everyone.

— KRK (@kamaalrkhan) May 24, 2020