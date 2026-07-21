दिल्ली में CJP प्रदर्शनकारियों के लिए एक अनजान शख्स ने जौमैटो से खाना भेजा, जिसकी पेमेंट ऑनलाइन हो चुकी थी। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में ज़ोमैटो राइडर को प्रदर्शन वाली जगह पर खाना पहुंचाते हुए देखा जा सकता है। ऐसे अन्य वीडियो में लोगों को फ़ूड डिलीवरी ऐप्स के ज़रिए बड़े पैमाने पर ऑर्डर देते हुए देखा जा सकता है ताकि CJP विरोध प्रदर्शन में शामिल लोगों के लिए खाने का इंतज़ाम हो सके।

गुमनाम दाता की हो रही तारीफ

जैसे-जैसे दिल्ली में कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) का विरोध प्रदर्शन गति पकड़ रहा है, कई लोग जो व्यक्तिगत रूप से वहां नहीं पहुंच सकते वे जमीन पर मौजूद लोगों का समर्थन करने के लिए अपने तरीके ढूंढ रहे हैं। हमारे सहयोगी इंडियन एक्सप्रेस हिंदी के शेयर किए गए एक वीडियो के बाद इस तरह के एक इशारे ने इंटरनेट का ध्यान खींचा है, वीडियो में एक ज़ोमैटो डिलीवरी पार्टनर भूखे प्रदर्शनकारियों के लिए भोजन लेकर विरोध स्थल पर पहुंच रहा है। वीडियो को दस लाख से अधिक बार देखा जा चुका है, सोशल मीडिया यूजर्स ने गुमनाम दाता की प्रशंसा की और दयालुता के काम की सराहना की।

पढ़िए यूजर्स ने क्या कहा-

एक यूजर ने कमेंट किया, “धन्यवाद आसिफ भाई।” दूसरे ने लिखा, “यह युवाओं की एकता है, वे किसी भी देश को बना या नष्ट कर सकते हैं।” “जिस भाई ने भी ऑर्डर किया है, आपको सलाम भाई, अपना योगदान देने के लिए (ऑर्डर देने वाले भाई को सलाम। अपना योगदान देने के लिए धन्यवाद),” एक अन्य टिप्पणी पढ़ी। एक अन्य यूजर ने लिखा, “सभी से अनुरोध है कि जंतर मंतर पर कुछ खाना और पानी भेजें, इन लोगों की मदद करें।”

दूसरे ने लिखा, “जो नहीं पहुंच पाए, वो ऐसी मदद कर सकते हैं…माई खुद कर रही हूं सबको करना चाहिए।” विरोध प्रदर्शन वाली जगह पर खाना भेजने का यह कोई अकेला मामला नहीं है। ऑनलाइन वायरल हो रहे कई और वीडियो में लोग फ़ूड डिलीवरी ऐप्स के ज़रिए बड़े ऑर्डर करते दिख रहे हैं, ताकि मार्च में शामिल लोगों को खाने के लिए कुछ मिल सके।

रैपिडो के एक राइडर ने की थी लोगों की मदद

इससे पहले, एक और वायरल वीडियो में रैपिडो का एक राइडर इस आंदोलन के लिए अपना समर्थन ज़ाहिर करता हुआ दिखा था। उसने बताया कि उसने कई लोगों को विरोध प्रदर्शन वाली जगह तक पहुंचने में मदद की थी और यहां तक कि CJP विरोध का विरोध करने वालों को राइड देने से भी मना कर दिया था।

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नेहा बोरा, आमीन और मनीष कुमार तीनों छात्र लेफ्ट स्टूडेंट ऑर्गनाइज़ेशन AISA के सदस्य हैं, सोनम वांगचुक के मंच के पास ही बने एक मंच पर पिछले 23 दिनों से अनशन पर बैठे थे। और अधिक पढ़ें…