भारत में जिम्बाब्वे के एक कंटेंट क्रिएटर को रोजमर्रा की जिंदगी को आसान बनाने वाली डिजिटल और डिलीवरी सेवाओं ने ऐसा प्रभावित किया कि उसने सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट करके यह कहा कि इन सेवाओं के बिना आप भारत में रहते हुए अपनी जिंदगी को आसान नहीं बना सकते।

जिम्बाब्वे के कंटेंट क्रिएटर कलुम्बा मवाले ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो डाला है जिसमें उन्होंने UPI और डिजिटल पेमेंट की तारीफ की है। साथ ही उन्होंने भारत में रहते हुए उन 10 सुविधाओं के बारे में जिक्र किया है जिसने उनकी जिंदगी को ‘बर्बाद’ कर दिया। यहां बर्बाद शब्द को उन्होंने तंज के रूप में इस्तेमाल किया है।

UPI और डिजिटल पेमेंट का फैन हुआ मवाले

कलुम्बा मवाले ने अपने इंस्टा वीडियो में उन सुविधाओं का जिक्र किया जिन्होंने भारत में रहते हुए उनकी जिंदगी को काफी आसान बना दिया। सबसे पहले उन्होंने UPI और डिजिटल पेमेंट की तारीफ की। उन्होंने बताया कि भारत में सिर्फ मोबाइल फोन लेकर निकलना संभव है और कई जगहों पर बिना नकद या वॉलेट के जरिए पेमेंट किया जा सकता है।

इसके बाद उन्होंने भारत में ऑटो और रिक्शा की आसानी से उपलब्धता का भी जिक्र किया जिसको लेकर उन्होंने कहा कि कम कीमत वाला सार्वजनिक और स्थानीय परिवहन उन लोगों के लिए काफी सुविधाजनक है, जिनके पास अपनी कार नहीं है।

कालुम्बा ने फूड डिलीवरी को लेकर कहा कि भारत में लगभग हर तरह का खाना घर बैठे ऑर्डर किया जा सकता है और कुछ ही समय में दरवाजे तक पहुंच जाता है।

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कलुम्बा ने भारत में मिलने वाले शाकाहारी खाने की विविधता की भी तारीफ की। इसके अलावा उन्होंने कुशल कारीगरों और स्किल्ड लेबर की उपलब्धता, पड़ोस की दुकानों, फार्मेसी तक आसान पहुंच और सस्ते भोजन के कई विकल्पों का उल्लेख किया।

उनकी यह लिस्ट यहीं खत्म नहीं हुई। उन्होंने किराने का सामान, दवाइयां और रोजमर्रा की कई जरूरी चीजों को घर तक मंगाने की सुविधा की भी तारीफ की है। उनका कहना था कि भारत में कई जरूरी काम मोबाइल फोन के जरिए आसानी से किए जा सकते हैं।

वीडियो के अंत में कलुम्बा ने खुद को जिम्बाब्वे का बताते हुए कहा कि भारत की ये छोटी-छोटी सुविधाएं उन्हें सचमें पसंद हैं। उन्होंने यह भी कहा कि वह अभी भारत में हर दिन नई चीजें खोज रहे हैं और लोगों को उनके साथ भारत का अनुभव करने के लिए आमंत्रित किया।

लोगों ने लिए मजे

सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद कई यूजर्स ने इस विदेशी कंटेंट क्रिएटर से मजे लिए। एक यूजर ने कमेंट करते हुए लिखा है कि इस आदमी का आधार कार्ड बनवाओ। एक अन्य यूजर ने कहा कि भारत में रहने वाले लोग अक्सर इन सुविधाओं को सामान्य मान लेते हैं, जबकि दूसरे देशों की यात्रा करने पर पता चलता है कि ऐसी सुविधाएं हर जगह आसानी से उपलब्ध नहीं होतीं।

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उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात की एक महिला का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब पसंद किया जा रहा है, जिसमें वह बैसाखी के सहारे पुलिस अधीक्षक (SP) के ऑफिस पहुंचकर अपने घर में पानी की सप्लाई बहाल करने के लिए उनका शुक्रिया अदा करती दिख रही हैं। पुलिस अफसर को देखते ही दिव्यांग रोने लगी इस पर महिला अधिकारी ने उसे गले से लगा लिया। चलिए बताते हैं कि पूरी कहानी क्या है। और अधिक पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें…