टीवी न्यूज में आए दिन कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि वो लोगों के निशान पर आ ही जाता है। फिर चाहे वो बाथटब में लेटक श्रीदेवी की मौत की रिपोर्टिंग हो या फिर सेना की ड्रेस में एंकर का पाकिस्तान को ललकारना। ऐसे ही एक मामले में जी न्यूज को सोशल मीडिया में ट्रोल किया जा रहा है। दरअसल जी न्यूज के संपादक सुधीर चौधरी ने अपने ट्विटर हैंडल से बजट कवरेज प्रोग्राम का एक प्रोमो वीडियो शेयर किया। इस वीडियो में जी न्यूज ने देश की वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण को मां लक्ष्मी के गेटअप में धन की वर्षा करते हुए दर्शाया है। अमूमन तौर पर देखा जाए तो देवी लक्ष्मी के 4 हाथ होते हैं लेकिन इस प्रोमो वीडियो में उनके 8 हाथ दर्शाए गए हैं। ये आठों हाथ बजट के जरूरी 8 सेक्टर्स की तरफ इशारा कर रहे हैं। ये वीडियो कई लोगों को नागवार गुजरा। ऐसे लोगों ने चैनल के साथ ही सुधीर चौधरी की भी खिंचाई शुरू कर दी। लोग लिखने लगे कि अब कहां है वो हिंदू धर्म के ठेकेदार..अब क्यों नहीं हल्ला मचा रहे?

कुछ लोग ये भी लिख रहे हैं कि टीआरपी के लिए किसी भी हद तक जाने का चलन सा बन गया है। इसी दौड़ में लोग ऐसी ही हरकते करते हैं। वहीं कुछ लोग लिख रहे हैं कि भगवान के नाम पर सब बिकता है यहां।

Sudhir sharam nahi aati hain? Bhagwan aur insaan mein farak karna bhool gaye ho kya? you are going to juxtapose the budget to a gifts from a Goddess so that one finds it difficult to be critical of it..we see it dude.

