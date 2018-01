प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंटरव्यू लेने वाले जी न्यूज के पत्रकार सुधीर चौधरी ने दावा किया है कि पीएम के साथ उनके इंटरव्यू का मकसद मसालेदार सुर्खियां बटोरना नहीं था। सुधीर चौधरी ने ट्वीट कर कहा है कि यह एक अलग तरह का इंटरव्यू था सुधीर चौधरी ने ट्वीट किया, ‘यह इंटरव्यू अलग तरह का था, यह अनूठा इसलिए था क्योंकि हमने मसालेदार हेडलाइन्स बनाने की कोशिश नहीं की। जो लोग देश के हित में विश्वास करते हैं उन्हें न्यू इंडिया के लिए पीएम मोदी के न्यू इंडिया के विजन को जरूर देखना चाहिए।’ सुधीर चौधरी को इस ट्वीट के लिए लोगों ने जमकर ट्रोल किया। किंजल नाम की यूजर ने लिखा, ‘देख भाई, हमे भी पता है और तुझे भी पता है, फिर काहे को रायता फैला रहा हैं?’ विश्वनाथ प्रसाद ने लिखा है, ‘साँचा शब्द कबीर का सुनते ही लागे आग, अज्ञानी सो जल जल मरे ज्ञानी जाए जाग।’ भाई साहब ने लिखा, ‘पकौड़े बेचने वाले भी जॉब कर रहे…इस पर कोई काउंटर क्वेश्चन नहीं, सही में यूनिक था।’

This interview was different,it was unique because we didn’t fish out for spicy headlines.People who believe in national interest must watch PM @narendramodi spell out his vision for New India! https://t.co/tLetEBfCOa

