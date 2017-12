ज़ायरा वसीम के साछ छेड़छाड़ को महिला एंकर ने बताया नौटंकी, कहा- सीट क्यों नहीं चेज कर लिया

दंगल गर्ल जायरा वसीम के साथ फ्लाइट में हुई छेड़छाड़ की घटना को जी न्यूज़ की पूर्व महिला एंकर जागृति शुक्ला ने 17 साल की इस अभिनेत्री का पब्लिसिटी स्टंट बताया है। इंस्टाग्राम पर ज़ायरा वसीम का वीडियो आने के बाद जागृति शुक्ला ने एक के बाद एक तीन ट्वीट करते हुए दंगल गर्ल पर निशाना साधा। जागृति शुक्ला ने ज़ायरा द्वारा शेयर किये गए वीडियो और तस्वीरों पर सवाल उठाते हुए कहा है कि इससे ये कहीं साबित नहीं होता कि उनके साथ किसी तरह की छेड़छाड़ हुई है। जागृति ने तस्वीरें देख ज़ायरा वसीम के दावे को झूठा ठहराते हुए कई सवाल खड़े किये हैं। जागृति शुक्ला ने ट्वीट कर ये सवाल उठाए:

– ज़ायरा ने जो तस्वीर शेयर की है उसमें सिर्फ पैर दिख रहा है। इस तस्वीर से साफ नहीं होता कि उनके साथ छेड़छाड़ हुई है।

– ज़ायरा ने केबिन क्रू या फिर दूसरे यात्रियों से क्यों नहीं बताया?

– सीट चेंज़ करने के लिए रिक्वेस्ट क्यों नहीं की?

– छेड़छाड़ होने पर जायरा अलार्म बजाने की जगह तस्वीर क्यों खींचती रही?

– क्यों ज़ायरा और उनकी माता ने ग्राउंड स्टाफ से शिकायत करने से इनकार क्यों कर दिया?

– उनकी कोई तस्वीर उनके साथ हुए छेड़छाड़ की पुष्टि नहीं करती है।

1/3 Why #ZairaWasim 's molestation allegations seem fishy and a mere Publicity Stunt? >This picture means nothing, it (putting foot on armrest) doesn't amount to any offense, let alone Molestation. >Why didn't she Complain to Cabin Crew, Confront Passenger, Request change of Seat? pic.twitter.com/eeiJAio9Qu

2/3 > Why didn't #ZairaWasim raise an alarm while being molested? Why didn't she seek help? She instead clicked useless pics. > Why did she and even her Mother Refuse to Lodge a complaint with the Ground Staff when they asked for it? > None of her pictures back any of her claims.

जागृति शुक्ला ने ये भी लिखा कि बिना आरोपी शख्स का पक्ष सुने उसको दोषी ठहराना गलत है। जागृति ने आगे ये लिखा कि ज़ायरा औऱ उनकी माता को लगता है कि इंस्टाग्राम पर रोना कम्पलेंट करने से ज्यादा अच्छा है। मुझे लगता है कि ये सिर्फ एक पब्लिसिटी स्टंट है।

It's wrong to shame the man accused of molestation by #ZairaWasim without hearing his side of the story

She & her mother think crying @instagram instead of taking action makes sense.I think that's a publicity stunt

If Molestation did occur, why hasn't she filed an FIR yet?

— Jagrati Shukla (@JagratiShukla29) December 10, 2017