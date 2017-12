‘दंगल’ फिल्‍म से चर्चा में आईं अभिनेत्री जायरा वसीम से विमान में कथित रूप से छेड़छाड़ करने वाले शख्‍स को गिरफ्तार कर लिया गया है। जायरा ने इंस्‍टाग्राम पर वीडियो पोस्‍ट कर रोते हुए पूरा वाकया दुनिया के सामने रखा था। जाहिरा ने छेड़खानी की शिकायत करते हुए दावा किया कि उनके पीछे बैठा अधेड़ शख्स उनकी पीठ और गर्दन पर पैर फिरा रहा था। जायरा ने शख्स के पैर का स्नैपशॉट पोस्ट किया, जिसमें उसका पैर जायरा की सीट के आर्मरेस्ट पर नजर आ रहा है। इंस्टाग्राम लाइव चैट पर डाला गया वीडियो जम्मू एवं कश्मीर की रहने वाली जायरा ने खुद ही शूट किया है। वीडियो में बेहद परेशान दिख रही जायरा ने कहा, “मैं अभी विमान से उतरी हूं और इस पूरी घटना पर मैं चिल्लाई..ऐसा नहीं होना चाहिए..आपके साथ इस तरह का व्यवहार नहीं होना चाहिए या आपको ऐसा महसूस नहीं कराया जाना चाहिए। यह भयावह है।” सोशल मीडिया पर जायरा का वीडियो वायरल हो गया। बड़ी संख्‍या में यूजर्स ने दोषी के खिलाफ कार्रवाई की बात। कुछ लोगों ने इसे धार्मिक और ‘कश्‍मीरी नागरिकता’ से जोड़कर देखना शुरू किया तो क्रिकेटर इरफान पठान भड़क गए। इरफान ने अपने ट्वीट में कहा, ”एक लड़को को विमान में छेड़ा गया और लोग उसका देश और धर्म देख रहे हैं। हमारी सोच जैसी बन रही है, वह मुझे चौंका देती है।” इरफान की इस बात से अधिकतर लोग सहमत नजर आए। खबर लिखे जाने तक उनके इस ट्वीट को करीब 6 हजार लोगों ने लाइक किया व 1600 से ज्‍यादा बार रिट्ववीट किया गया है।

A girl was molested on an airline and the people are busy discussing nationality and religion.

It amazes me what our mindset is becoming — Irfan Pathan (@IrfanPathan) December 10, 2017

जम्मू एवं कश्मीर की मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने कहा कि जायरा के साथ हुई इस घटना से वह स्तब्ध रह गई हैं। मुफ्ती ने प्रशासन से कड़ी कार्रवाई करने का आग्रह करते हुए ट्वीट किया, “महिलाओं के साथ कोई भी उत्पीड़न या अपराध होने पर तेजी और प्रभावी रूप से मामले को निपटाना चाहिए। जायरा के साथ जो हुआ उससे मैं स्तब्ध हूं।” जम्मू एवं कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा कि विस्तारा द्वारा आरोपी की पहचान की जानी चाहिए और उसके खिलाफ मामला दर्ज होना चाहिए।

The passenger should be identified to the police by @airvistara & a case filed for legal action. None of this “he fell at my feet so I forgive him” rubbish! https://t.co/1umbBOOGAu — Omar Abdullah (@OmarAbdullah) December 10, 2017

Any harassment/crime against women shld be dealt with swiftly & effectively. As a mother of 2 daughters I am appalled at what happened with @zairawasimz. Hope the relevant authorities take strict action @airvistara @Ashok_Gajapathi @jayantsinha — Mehbooba Mufti (@MehboobaMufti) December 10, 2017

राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा, दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल और महाराष्ट्र महिला आयोग की अध्यक्ष विजया राहतकर ने संबंधित अधिकारियों को कार्रवाई करने के लिए नोटिस भी जारी किया। दिल्ली महिला आयोग पहले ही एयरलाइंस द्वारा इस संबंध में उठाए गए कदम की विस्तार से जानकारी देने की मांग कर चुका है। विस्तारा एयरलाइंस ने जायरा से माफी मांगते हुए मामले की विस्तार से जांच कराए जाने की बात कही।

अभिनेत्री स्वरा भास्कर भी जायरा के समर्थन में आगे आईं। स्वरा ने ट्वीट किया, “शर्म की बात है विस्तारा की तुम्हारे कर्मचारियों ने कुछ नहीं किया। सभी यात्रियों को शर्म आनी चाहिए, वे भी इस मामले में दोषी हैं। एयरलाइंस के लिए सीट नंबर के आधार पर उस शख्स का पता लगाना मुश्किल काम नहीं है। उसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए और सजा मिलनी चाहिए।”

रेसलर बबीता फोगाट ने भी जायरा का समर्थन एक वीडियो ट्वीट कर किया। अभिनेत्री ने ‘दंगल’ में बबीता का किरदार निभाया था। बबीता ने कहा, “अगर कोई आपके साथ दुर्व्यवहार करता है, तो उसके मुंह पर जोरदार तमाचा मारो। वे दोबारा ऐसी हरकत करने की हिम्मत नहीं करेंगे। जायरा, तुम्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं है और वास्तविक जीवन में भी बस धाकड़ बनो।”

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ गूगल प्लस पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App