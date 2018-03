जहीर खान को सगाई की बधाई देने में गलती कर बैठे अनिल कुंबले,जवाब मिला- सर मैं दो बच्चों की मां हूं

भारतीय क्रिकेटर जहीर खान और बॉलीवुड एक्ट्रेस सागरिका घाटगे ने सोमवार (24 अप्रैल) को सगाई कर ली। इसके बाद सोशल मीडिया पर उनको बधाई देने का सिलसिला शुरू हो गया। जहीर खान को बधाई देने के लिए अनिल कुंबले और उनकी टीम दिल्ली डेयरडेविल्स के ट्विटर अकाउंट से भी ट्वीट किए गए। लेकिन दोनों की ही तरफ से बड़ी गलती हो गई। हालांकि, दोनों ने गलती का सुधार करते हुए ट्वीट को डिलीट कर दिया लेकिन जबतक बात आग की तरह फैल चुकी थी।

दरअसल, दोनों ने सागरिका घाटगे की जगह पर सागरिका घोष को टैग कर दिया था। सागरिका घोष जानी-मानी लेखक और पत्रकार हैं। अपने आप को गलत जगह टैग देखकर सागरिका घोष ने भी ट्वीट किया। सागरिका घोष ने दिल्ली डेयरडेविल्स के ट्वीट को शेयर करते हुए लिखा, ‘उप्स गलत सागरिका, सर, मैं दो बच्चों की मां हूं।’ इसके अलावा भी कई लोगों ने दिल्ली डेयरडेविल्स और अनिल कुंबले की गलती को पकड़ा था।

India vs Bangladesh T20 Final Live Cricket Streaming, Ind vs Ban T20 LIVE क्रिकेट स्कोर: यहां देखें भारत-बांग्लादेश टी20 मैच का लाइव टेलीकास्ट, BAN- 134/6

जहीर खान भारत के सबसे सफल तेज गेंदबाजों में से एक हैं। फिलहाल वह दिल्ली डेयरडेविल्स के कप्तान हैं। वहीं सागरिका घाटगे ने कई फिल्मों में काम किया है। साल 2007 में रिलीज हुई फिल्म चक दे इंडिया में उन्होंने महत्वपूर्ण रोल निभाया था। सागरिका रिएलिटी टीवी शो खतरों के खिलाड़ी के 6वें सीजन में नजर आई थीं।

सागरिका के परिवार की बात करें तो वह एक राजसी परिवार से हैं। उनके पिता कागल राजघराने से हैं। सीता राजे घाटगे उनकी दादी मा थीं, जो कि इंदोर के महाराज तुकोजीरावो होल्कर तृतीय की बेटी थीं।

बाद में कुंबले ने अपने ट्वीट को सही किया

Congratulations @ImZaheer and @sagarikavghatge! Wishing you the very best! https://t.co/pMadS7wHo2

— Anil Kumble (@anilkumble1074) April 24, 2017