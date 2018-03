युवराज सिंह ने शेयर की आशीष नेहरा के साथ की दुर्लभ तस्वीर, साथ ही खोला नेहरा का ये राज

इग्लैंड में चल रही आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के साथ भारतीय बल्लेबाज युवराज सिंह ने भी फॉर्म में वापसी कर ली है। पाकिस्तान के खिलाफ खेले गए इस टूर्नामेंट में भारत के पहले मैच में युवराज सिंह ने 29 गेंदों में अर्धशतक जड़ दिया। इस शानदार गेम के लिए उन्हें मैन ऑफ द मैच से भी नवाजा गया था। इसमें कोई शक नहीं कि वो एक बेहतरीन प्लेयर हैं। कैंसर जैसी घातक बीमारी से लड़ने के अलावा युवराज टीम के लिए छक्के लगाने वाली मशीन तक बन गए।

युवराज सिंह ने हाल ही में इंस्टाग्राम पर एक दुर्लभ और पुरानी फोटो शेयर की है। इस तस्वीर में युवराज सिंह और आशीष नेहरा काफी युवा उम्र के दिख रहे हैं। तस्वीर के जरिए युवराज सिंह ने आशीष नेहरा को याद दिलाया है कि इसमें जो जैकेट नेहरा ने पहनी है वो युवराज की है। इसके अलावा युवराज सिंह ने नेहरा के हेयरस्टाइल की भी तारीफ की है। युवराज सिंह ने तस्वीर के साथ लिखा, “Serious throwback ! Mr nehra that is my jacket. love the hairdo.”

आईसीसी टूर्नामेंटों में हमेशा उम्दा प्रदर्शन करने वाले युवराज सिंह ने 2000 में आईसीसी नाकआउट ट्राफी के जरिये ही भारतीय टीम में प्रवेश किया था। टी20 विश्व कप 2007 में इंग्लैंड के खिलाफ स्टुअर्ट ब्राड के एक ओवर में उन्होंने छह छक्के लगाने का कमाल दिखाया। बता दें कि पाकिस्तान के खिलाफ युवराज सिंह ने 32 गेंद में 52 रन की पारी खेली थी। युवराज ने अपनी यह पारी कैंसर से जंग जीतने वालों को समर्पित की। युवराज ने ट्विटर पर लिखा था,‘‘कैंसर सरवाइवर डे पर मेरी यह पारी सभी नायकों और कैंसर से जंग जीतने वालों को समर्पित । लंदन हमले से प्रभावितों के लिये भी मेरी प्रार्थना और दुआयें।” भारत ने डकवर्थ लुईस प्रणाली के आधार पर पाकिस्तान को 124 रन से हराया था।

