हरिद्वार के कांवड़ मेले में एक यूट्यूबर के अनोखा एक्सपेरिमेंट किया है। यूट्यूबर पुरुषोत्तम वशिष्ठ और उनके दोस्त सचिन ने यह पता लगाने की कोशिश की कि भारत के सबसे बड़े धार्मिक आयोजनों में भीख मांगकर कोई कितना पैसा कमा सकता है।

दोनों ने इस एक्सपेरिमेंट का वीडियो भी रिकॉर्ड किया, सचिन ने भिखारी का भेष बनाया और दिन भर श्रद्धालुओं से पैसे मांगे। उनका वीडियो सोशल मीडिया एक्स पर वायरल हो गया है और कई यूज़र्स यह देखकर हैरान हैं कि उन्होंने आखिर में कितने पैसे जमा कर लिए।

हरिद्वार कांवड़ मेले में भिखारी का धारण किया भेष

भीड़ में घुलने-मिलने के लिए सचिन ने अपना हुलिया बदल लिया। उन्होंने फटे-पुराने कपड़े पहने, चेहरे पर धूल-मिट्टी लगाई और हाथ में एक छोटा सा कटोरा लिया। उन्होंने गले में एक UPI QR कोड भी लटकाया था, ताकि लोग डिजिटल तरीके से पैसे भेज सकें।

8 घंटे में 4000 रुपये की कमाई

शुरुआत में उन्हें उम्मीद थी कि इस एक्सपेरिमेंट से लगभग 1,000 से 2,000 रुपये मिलेंगे। लेकिन, आखिर में मिली रकम उम्मीद से कहीं ज़्यादा थी। शुरुआत के कुछ घंटे काफ़ी धीमे रहे। सचिन ने श्रद्धालुओं से करीब 130 रुपये जमा किए। कुछ लोगों ने उसे यह कहकर लौटा दिया कि “नहीं है, मैंने कहा न मेरे पास कुछ नहीं है।” हालांकि, कुछ लोग उसे पैसे देने के लिए रुके गए।

मेले में घूमते हुए सचिन ने कई दुकानदारों और वेंडरों से भी बात की। एक सनग्लास बेचने वाले ने उसे चश्मे की एक जोड़ी दे दी, जिसके बाद उसने मज़ाक में खुद को एक पेशेवर “भिखारी” बताया। उसका QR कोड भी काम आया, जिससे डिजिटल पेमेंट के ज़रिए करीब 40 रुपये मिले।

एक असली भिखारी जिसे अपना नाम याद नहीं था

इस एक्सपेरिमेंट के समय सचिन एक असली भिखारी के पास बैठ गए, उनसे बताया कि अब उसे अपना नाम गांव वह कहां रहता है कुछ यह याद नहीं है। एक्सपेरिमेंट शुरू होने के चार घंटे बाद, सचिन ने 800 रुपये जमा कर लिए थे। बाकी दिन कभी सफलता मिली तो कभी असफलता। कई बार गार्ड्स ने उन्हें वहां से जाने के लिए भी कहा। लगातार बारिश और घंटों तक चलने-फिरने की थकान की वजह से यह एक्सपेरिमेंट और भी मुश्किल होता गया।

लगभग आठ घंटे के बाद, वशिष्ठ और सचिन ने बताया कि उन्होंने करीब ₹4,000 जमा कर लिए थे। उन्होंने हिसाब लगाया कि अगर हर दिन इतनी ही कमाई हो, तो महीने में लगभग 1.2 लाख कमाए जा सकते हैं।

हालांकि, दोनों ने यह भी कहा कि यह पैसा आसानी से नहीं मिला। उन्होंने बताया कि भीख मांगना शारीरिक और मानसिक रूप से बहुत थका देने वाला काम है, खासकर इसलिए क्योंकि इसमें दिन भर अजनबियों के पास जाकर उनसे मदद मांगनी पड़ती है।

आखिर में, उन्होंने दर्शकों से अपील की कि वे भीख मांगने को पैसे कमाने का आसान ज़रिया न समझें और इसके बजाय ईमानदारी से काम करके पैसे कमाने की कोशिश करें। बाद में यह वीडियो एक्स पर चर्चा का विषय बन गया, जहां यूज़र्स का ध्यान मुख्य रूप से एक्सपेरिमेंट के दौरान कमाए गए 4,000 पर गया।

दिल्ली की लड़की ने 90 दिन UPI बंद कर सिर्फ कैश किया खर्च, बचत का बताया हिसाब, 70% फिजूल खर्ची बंद; क्या है ’80:20′ नियम

इन आंकड़ों को शेयर करते हुए, यूज़र प्रथम (@CapitalLens_) ने लिखा, “कुछ लोगों ने उनके साथ बुरा बर्ताव किया और उन्हें अपशब्द कहे। वहीं, कुछ लोगों ने उनके साथ अच्छा व्यवहार किया। लेकिन हैरान करने वाली बात क्या थी? उन्होंने सिर्फ़ 8 घंटों में ₹4,000 जमा कर लिए। यानी 500 प्रति घंटा। अगर कोई 12-13 घंटे तक ऐसा करे, तो कमाई 8,000-₹10,000 प्रतिदिन तक पहुंच सकती है। यानी महीने में ₹2.4-₹3 लाख तक की कमाई हो सकती है।”

वीडियो पर क्यों मचा बवाल?

इस पोस्ट पर लोगों ने अलग-अलग तरह की प्रतिक्रियाएं दीं। कुछ यूज़र्स ने कहा कि यह एक्सपेरिमेंट ज़रूरी नहीं कि उन लोगों की रोज़मर्रा की ज़िंदगी की सच्चाई को दिखाए जो भीख मांगकर गुज़ारा करते हैं।

एक एक्स यूज़र ने लिखा, “दिलचस्प एक्सपेरिमेंट है, लेकिन यह यह भी दिखाता है कि भीख मांगने की सच्चाई कितनी पेचीदा है। कमाई में बहुत अंतर हो सकता है, जबकि इसमें शामिल सम्मान और कमज़ोरी को अक्सर नज़रअंदाज़ कर दिया जाता है।”

एक और यूज़र ने कमेंट किया, “भीख मांगने का काम इस तरह सीधे तौर पर नहीं बढ़ता… कभी ज़्यादा मिल जाता है, तो कभी कुछ भी नहीं… और इसमें जोखिम भी होते हैं। हर तरफ़ भिखारी माफ़िया है और वे सब कुछ कंट्रोल करते हैं, जैसे कौन कहाँ भीख मांगेगा, वगैरह…”

एक और यूज़र ने ज़्यादा आलोचनात्मक नज़रिया अपनाते हुए लिखा, “आम तौर पर भारतीयों के साथ एक बड़ी समस्या है। कुछ नया करने के बजाय, वे पैसे कमाने के आसान तरीके ढूंढते हैं और अपने कामों को सही ठहराते हैं। भीख मांगना उनमें से एक है। भीख मांगने का नाटक करना दूसरा है। कोई आश्चर्य नहीं कि हम मैन्युफैक्चरिंग इनोवेशन में ज़ीरो हैं।”

एक और यूज़र ने कमेंट किया, “कोई इनकम टैक्स नहीं, कोई प्रोफ़ेशनल टैक्स नहीं, ITR भरने की ज़रूरत नहीं। कोई जांच-पड़ताल नहीं, कुछ भी नहीं… ऐसा लगता है कि वे आज़ाद ज़िंदगी जी रहे हैं। कमाई परफ़ॉर्मेंस पर निर्भर करती है।”

यह भी पढ़ें- “मुंबई का सिंघम” एफडीए के कमिश्नर तुकाराम मुंढे ने दोस्तों के लिए बनाई चाय

Tukaram Mundhe Makes Tea for Friends, Video Goes Viral: महाराष्ट्र फ़ूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन (FDA) के कमिश्नर तुकाराम मुंढे भले ही पूरे राज्य में फ़ूड सेफ़्टी की देखरेख करते हैं लेकिन वीडियो में वे बस एक मेज़बान नजर आ रहे हैं जो दोस्तों के लिए चाय बना रहे हैं। रोहन भामकर के इंस्टाग्राम पर शेयर किए गए एक वीडियो में मुंढे को एक कार्यक्रम के बाद अपने घर पर दोस्तों के लिए चाय बनाते हुए देखा जा सकता है। और अधिक पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें…