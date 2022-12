Viral Video: YouTuber ने समुद्र की गहराई में पियानो पर बजाई ऐसी धुन, वायरल वीडियो पर लोग करने लगे तारीफ

YouTuber Joe Jenkins: सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो पर लोग कई तरह के कमेंट कर रहे हैं।

यूट्यूबर जो जेनकिंस ने अपना वीडियो शेयर किया है (फोटो सोर्स – सोशल मीडिया/वीडियोग्रैब)।

पढें ट्रेंडिंग (Trending News) खबरें, ताजा हिंदी समाचार (Latest Hindi News)के लिए डाउनलोड करें Hindi News App.

Follow us on facebook

twitter

instagram

telegram