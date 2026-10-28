डिजिटलाइजेशन के दौर में स्मार्टफोन लोगों की जिंदगी का अहम हिस्सा बन चुका है। लेकिन मोबाइल की बढ़ती लत अब सिर्फ बच्चों और युवाओं तक सीमित नहीं रह गई है, बल्कि इसकी वजह से पति-पत्नी के रिश्तों में भी दूरियां बढ़ने लगी हैं। लोग अपनों के साथ समय बिताने के बजाय घंटों मोबाइल पर रील्स देखने में व्यस्त रहते हैं। ऐसा ही एक हैरान करने वाला मामला आगरा से सामने आया है, जहां पति की मोबाइल पर रील्स देखने की आदत से परेशान डॉक्टर पत्नी को आखिरकार Police Family Counselling Centre का रुख करना पड़ा।

यहां पत्नी ने अपने डॉक्टर पति की आदत को लेकर ऐसी बात कही कि यह मामला चर्चा में आ गया। आखिर पति की रील्स देखने की लत से पत्नी इतनी परेशान क्यों हो गईं और काउंसलिंग के दौरान कैसे मसला हल हुआ? आइए जानते हैं पूरा मामला।

कहां का है मामला?

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, आगरा के हरीपर्वत क्षेत्र में रहने वाले एक डॉक्टर दंपती के बीच मोबाइल पर रील्स देखने को लेकर विवाद सामने आया है। पत्नी स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं, जबकि पति सर्जन हैं। पत्नी का आरोप है कि उनके पति को पिछले करीब दो साल से YouTube पर शॉर्ट वीडियो देखने की आदत है। क्लीनिक के कामकाज के बाद घर लौटने पर भी पति मोबाइल पर वीडियो देखते रहते हैं। पति की रील्स देखने की आदत से परेशान पत्नी को लगता है कि उनका पति उन्हें ना तो वक्त दे रहा और ना ही उन्हें तवज्जो दे रहा। पति की आदत से परेशान महिला अपनी समस्या लेकर पुलिस परिवार परामर्श केंद्र पहुंची, जहां दोनों की काउंसलिंग की गई।

पत्ती ने किस तरह बताई पति की कहानी

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक डॉक्टर पत्नी ने काउंसलर से कहा कि ना तो मेरा पति शराब पीता है और ना ही सिगरेट पीते हैं सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब पर रील्स देखते हैं। उनकी इस आदत की वजह से मैं अकेले पड़ गई हूं। मेरा पति मुझे वक्त नहीं देता और ना ही मेरी परवाह करता है। रील्स देखने की आदत की वजह से हमारे बीच संवाद की कमी बढ़ती जा रही है।

पति ने भी रखा अपना पक्ष

पत्नी के आरोप पर सफाई देते हुए पति ने जवाब दिया कि वह न तो शराब पीते हैं और न ही सिगरेट का सेवन करते हैं, सिर्फ मोबाइल देखते हैं और उन्हें इस बात पर भी आपत्ति का सामना करना पड़ रहा है। पत्नी ने कहा मेरा पति मोबाइल देखने से बेहतर है कि वो शराब पीने लगे, कम से कम हम दोनों के बीच बातचीत तो होगी। दोनों मिया-बीवी के बीच की इस तरह की बातचीत साफ ज़ाहिर करती है कि दंपती के बीच संवाद की कमी रिश्ते में कड़वाहट बढ़ा रही है।

काउंसलर ने दी सलाह

परिवार परामर्श केंद्र में काउंसलर पति-पत्नी की शिकायत सुनकर उन्हें समझाने और उनके बीच बढ़ती कड़वाहट कम करने की कोशिश की। दोनों की काउंसलिंग की और मोबाइल से दूरी बनाने की सलाह दी । अब सवाल है कि आखिर क्यों पती पत्नी के बीच इस विवाद के इतने मामले बढ़ रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक इस साल के शुरुआती 10 महीनों में परिवार परामर्श केंद्र में 3,664 से अधिक मामले पहुंचे। इनमें से करीब 35 से 40 प्रतिशत मामले स्क्रीन टाइम से जुड़े बताए गए हैं।

रिश्तों में मोबाइल कब बनने लगता है विलेन?

मोबाइल पर वीडियो देखना अपने आप में गलत नहीं लेकिन जब ये आदत आपको आदि बना दे और रिश्तों से दूर करने लगे तो ये लत समस्या बनने लगती है। रिश्तों में एक-दूसरे की बात सुनना, भावनाओं को समझना और साथ समय बिताना जरूरी होता है। अगर किसी एक साथी को लगातार अनदेखा किए जाने का एहसास हो, तो छोटी-छोटी बातें भी रिश्ते में ज़हर घोल सकती हैं।

डिस्क्लेमर: यह खबर मीडिया रिपोर्ट में प्रकाशित जानकारी के आधार पर तैयार की गई है। इसमें बताए गए आरोप संबंधित पक्षों की शिकायतों पर आधारित हैं। मामले से जुड़े सभी तथ्यों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं की गई है।