रविवार 5 जनवरी को जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में हुई हिंसा पर देश के कई हिस्सों में प्रदर्शन हो रहे हैं। जेएनयू के गेट पर भी लोग इसके खिलाफ सड़क पर बैठे हैं। छात्रों से लेकर फिल्मी हस्तियां कैंपस में हुई इस गुंडागर्दी के खिलाफ अपना रोष व्यक्त कर रही हैं। इन सबके बीच सोशल मीडिया में एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें कुछ युवा ‘वामपंथ की कब्र खुदेगी सांवरकर की धरती पर’ और ‘जय श्री राम’ के नारे लगा रहे हैं। लोग इस वीडियो को शेयर करते हुए पूछ रहे हैं कि आखिर इन लोगों पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है।

दरअसल सोशल मीडिया में जो वीडियो वायरल हो रहा है उसमें कुछ लड़कों की भीड़ नारेबाजी कर रही है। ये लोग नारे लगाते हुए कह रहे हैं- कॉमरेड की भी कब्र खुदेगी सांवरकर की धरती पर..गद्दारों की भी कब्र खुदेगी सांवरकर की धरती पर..वामपंथ की भी कब्र खुदेगी सांवरकर की धरती पर..लाल सलामियों की भी कब्र खुदेगी सांवरकर की धरती पर। इन नारों के साथ ये लोग जय श्री राम भी चिल्ला रहे हैं। सोशल मीडिया में इस वीडियो को जेएनयू के मेन गेट के सामने का बताया जा रहा है।

सोशल मीडिया में ये वीडियो वायरल हो रहा है। लोग लिख रहे हैं कि आखिर कोई पुलिस के ही सामने इस तरह के भड़काऊ नारे कैसे लगा सकता है। दरअसल इन प्रदर्शनकारियों के पीछ पुलिसवाले भी खड़े दिख रहे हैं। लोग सवाल कर रहे हैं कि आखिर इनकी गिरफ्तारी कब होगी। वहीं बहुत से यूजर्स ऐसे नारे लगाने वालों के समर्थन में भी ट्वीट कर रहे हैं।

This is happening RIGHT NOW outside JNU gate

Sanghis thugs are shouting slogans inciting violence

Delhi Police, why no action against them?

Are u planning to allow another night of violence against students? Shah’s ‘Teach them a Lesson’ orders?

— Srivatsa (@srivatsayb) January 6, 2020