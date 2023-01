उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (UP CM Yogi Adityanath) अपने दो दिवसीय दौरे पर मुंबई पहुंचें थे। जहां उन्होंने कई बॉलीवुड हस्तियों के साथ मुलाकात की और उन्हें यूपी फिल्म शूट करने का न्योता देते हुए कहा कि यूपी का वातावरण अब एकदम सुरक्षित हो गया है। फिल्मसिटी (UP Film City) पर फोकस किया जा रहा है। यूपी सीएम (UP CM in Mumbai) ने फ़िल्मी जगत के लोगों के साथ बैठक की कुछ तस्वीरें अपने सोशल मीडिया पर शेयर की तो आम आदमी पार्टी के विधायक नरेश बालियान (AAP MLA Naresh Balyan) ने तंज कसा।

योगी आदित्यनाथ ने शेयर की मुंबई की तस्वीर

योगी आदित्यनाथ ने मुंबई में फिल्म जगत वालों के साथ हुई बैठक की कुछ तस्वीरें शेयर कर लिखा,”आज मुंबई में फिल्म जगत से जुड़े लोगों के साथ ‘नए उत्तर प्रदेश’ में फिल्म क्षेत्र से संबंधित विभिन्न बिंदुओं पर सार्थक चर्चा हुई। सभी का हृदय से धन्यवाद।” उन्होंने अपने दूसरे पोस्ट में लिखा कि अपनी फिल्म पॉलिसी के अंतर्गत उत्तर प्रदेश सरकार वेब सीरीज के क्षेत्र में भी सब्सिडी देने की कार्यवाही को आगे बढ़ाने जा रही है।

यूपी सीएम पर आप नेता ने यूं कसा तंज

यूपी सीएम द्वारा किये गए पोस्ट पर आप विधायक नरेश बालियान ने तंज कसते हुए लिखा,”मेरा भी मानना है की UP में फिल्म बनाना फिल्म निर्माताओं को सस्ता पड़ेगा। क्यों की यहां एक्टर की जरूरत नही होगी। यहां सभी काम रियल होते हैं। जैसे दिन दहाड़े लूट–पाट, हत्या,अपहरण, पुलिस वालो के द्वारा कस्टडी में हत्या, आदि। इन सब की शूटिंग डायरेक्टर को अलग से नही करनी होगी।”