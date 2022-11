Mainpuri By Election: योगी आदित्यनाथ बोले – यहां बीजेपी ही जीतेगी, मुलायम सिंह यादव का सपना होगा साकार, आए ऐसे कमेंट्स

Yogi Adityanath: यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने शिवपाल यादव (Shivpal Yadav) का जिक्र कर सपा (SP) पर हमला बोला तो अखिलेश यादव (Akhilesh Yadav) ने पलटवार किया।

यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (फोटो सोर्स: myogiadityanath)

