लखनऊ में एक इवेंट में भाषण देते समय एक युवती अचानक बीच में घबराने लगी और नर्वस हो गई। ऐसा लगा कि उसे शब्द नहीं मिल रहे हैं या यह समझ नहीं आ रहा है कि आगे क्या बोले। यह देख सीएम योगी आदित्यनाथ ने ताली बजाकर उसका हौसला बढ़ाया, इसके बाद ऐसा लगा कि उसे अपना आत्मविश्वास फिर से मिल गया और उसने शानदार तरीके से अपनी बात रखी और अपनी स्पीच खत्म की।

HCL Tech के 10 साल पूरे होने के जश्न के दौरान, युवा महिला भाषण देते समय अपना आत्मविश्वास खो बैठी तभी उत्तर प्रदेश के सीएम योगी ने उसका हौसला बढ़ाने के लिए तालियां बजाईं, जिसके बाद उनकी ऑनलाइन काफी तारीफ़ कर रही है।

इस वीडियो के वायरल होने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ऑनलाइन खूब तारीफ़ हो रही है। यह घटना लखनऊ में HCL IT सिटी के 10 साल पूरे होने के जश्न के दौरान हुई। गोरखपुर के कौरीराम की रहने वाली रचना राय बड़ी संख्या में मौजूद लोगों के सामने भाषण दे रही थीं तभी उनका आत्मविश्वास थोड़ा डगमगा गया। वह घबरा गईं और उन्हें शब्द नहीं सूझ रहे थे।

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मंच से सीएम योगी ने किया ईशारा

यह देखकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनका आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए तालियां बजवाईं। इस सादे से काम से उन्हें खुद को संभालने में मदद मिली। जल्द ही उन्होंने अपनी लय वापस पा ली, भाषण जारी रखा और लोगों से अच्छी तरह जुड़ गईं।

इस बातचीत का वीडियो X जैसे सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पर बहुत वायरल हो गया है। यूजर्स मुख्यमंत्री के समय पर किए गए इस सहानुभूतिपूर्ण काम के लिए उनकी तारीफ कर रहे हैं। सोशल मीडिया यूजर्स ने मुख्यमंत्री के इस काम की खूब तारीफ़ की। एक यूज़र ने लिखा, “यही बात योगी जी को इतना खास बनाती है।”

“लीडरशिप ऐसी ही होनी चाहिए”

एक और यूजर ने इस पल को सच्ची लीडरशिप का उदाहरण बताया और लिखा, “लीडरशिप ऐसी ही होनी चाहिए। लंबी-चौड़ी स्पीच देने के बजाय बस एक छोटा सा इशारा। इसके बाद उन्होंने खुद को संभाला और यही बात सबको याद रहेगी।”

कुछ लोगों ने हल्के-फुल्के अंदाज़ में भी प्रतिक्रिया दी। एक यूज़र ने कमेंट किया, “उन्हें उनके पास जाकर बात करनी चाहिए थी! यह बहुत ज़बरदस्त होता।” कमेंट सेक्शन योगी आदित्यनाथ के सही समय पर दिए गए प्रोत्साहन की तारीफ़ों से भरा हुआ था। कई यूज़र्स का कहना था कि उनके समर्थन के इस छोटे से काम से उस युवा महिला को अपना आत्मविश्वास वापस पाने और अपनी स्पीच पूरी करने में मदद मिली।

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Smit Machchhar Viral Video: फ्लाईदुबई फ्लाइट में बड़े हादसे को टालने के बाद भारतीय पायलट स्मित मच्छार का एक पुराना इंटरव्यू सोशल मीडिया पर फिर से चर्चा में आ गया है। लोग हर तरफ स्मित मच्छार के बहादुरी की तारीफ कर रहे हैं, लोग उन्हें हीरो बता रहे हैं। वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि एक साल पहले वे बोल रहे हैं कि कि जब आप हवा में होंगे तो आपको कौन बचाने आएगा। इस पॉडकास्ट में उन्होंने प्रशिक्षित क्रू की अहमियत के बारे में बात की थी। अब दुबई से तेल अवीव जा रही फ्लाइट में जानलेवा कॉकपिट घटना के बाद एक बार से यह वीडियो सोशल मीडिया पर छाया हुआ है। और अधिक पढ़ने के लिए क्लिक करें…