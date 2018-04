भगवान राम का यह कार्टून शेयर करके निशाने पर आ गए योगेंद्र यादव, टि्वटर यूजर्स ने जमकर सुनाई खरी-खोटी

स्वराज अभियान के अध्यक्ष और पूर्व आप नेता योगेन्द्र यादव अपने एक ट्वीट को लेकर सोशल मीडिया यूजर्स के निशाने पर आ गए हैं। दरअसल योगेन्द्र यादव ने अपने ट्विटर अकाउंट पर भगवान राम का कार्टून शेयर कर देश में हो रही बलात्कार की घटनाओं पर तंज किया था। लेकिन सोशल मीडिया यूजर्स को यह बात नागवार गुजरी कि योगेन्द्र यादव ने सरकार की आलोचना के लिए भगवान राम के कार्टून का इस्तेमाल किया।

बता दें कि योगेन्द्र यादव ने एक भगवान राम और माता सीता के कार्टून वाली तस्वीर शेयर कर लिखा कि मैं उम्मीद करता हूं कि ये ‘राम भक्त’ इस बात को सुन रहे होंगे। दरअसल जो तस्वीर योगेन्द्र यादव ने शेयर की है, उसमें दिखाई दे रहा है कि सीता जी के हाथ में अखबार है, जिस पर बलात्कार की खबरें छपी हुई हैं। इस पर सीता जी भगवान राम से यह कहती दिखाई दे रही हैं कि मुझे खुशी है कि मेरा अपहरण रावन ने किया था, ना कि आपके भक्तों ने! योगेन्द्र यादव के इस ट्वीट पर कई सोशल मीडिया यूजर्स ने करोड़ों लोगों की भावनाओं को आहत करने के लिए योगेन्द्र यादव की आलोचना की। उल्लेखनीय है कि योगेन्द्र यादव और प्रशांत भूषण को साल 2015 में पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के आरोपों के बाद आम आदमी पार्टी से बाहर कर दिया गया था। इसके बाद इन दोनों नेताओं ने स्वराज अभियान नामक राजनैतिक पार्टी का गठन किया।

I hope these “ram-bhakts” have heard sita: pic.twitter.com/YOqtSGaBQR

Yadav ji ,I used to respect you a lot….

But this was not expected from you….

Shameful tweet by you…. How can you play with sentiments and core strength,

Strongly condem your views and thought in this matter…

Pls delete the tweet and say sorry for the incident

— Yadubir Kumar Singh (@Yadubirkumar) April 14, 2018