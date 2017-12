मुस्लिम नाम से कांग्रेसी प्रवक्ता खुशबू सुंदर को किया गया ट्रोल तो दिया यह जवाब

साउथ की एक्ट्रेस और कांग्रेंस की राष्ट्रीय प्रवक्ता खुशबू सुंदर को उनके नाम की वजह से ट्रोल किया। सोशल मीडिया में ट्रोलर्स उनका नाम नखत खान बता रहें हैं। उनके नाम को लेकर निशाना बनाते हुए अपनी पहचान छुपाने का आरोप लगाया है, लेकिन खुशबू ने इन ट्रोलर्स को अपने ही अंदाज में जवाब दिया है। खुशबू सुंदर ने लिखा है कि ‘कुछ ट्रॉलरों ने मेरे बारे में एक खोज की है कि मेरा नाम नखत खान है, यूरेका! मूर्खो ये मेरा नाम (खुशबू) मेरे माता-पिता द्वारा मुझे दिया गया है, और हाँ, मैं खान हूं, अब क्या हुआ? देर से अफवाहें फैलाने वालो, उठो, तुम 47 साल लेट हो’ इसके साथ ही ट्वीट में खुशबू ने ट्रोलर्स पर हंसते हुए 4 स्माइली भी लगाए हैं। अभिनेत्री सोशल मीडिया में ट्रोलर्स के निशाने पर प्रधानमंत्री पर किए गए एक ट्वीट के बाद आई थी जिसके बाद ट्रोलर्स ने उन्हे ट्रोल करना जारी रखा।

ट्रोलर्स द्वारा खुशबू के बारे में अफवाह फैलाई जा रही है कि खुशबू का असली नाम नखत खान है। वो मुंबई में पैदा हुई हैं जो अब खुशबू सुंदर के नाम से जानी जाती हैं। खुशबू ने 200 से ज्यादा अलग-अलग भाषाओं जैसे तमिल, तेलगु, मलयालम, कन्नड़, और हिन्दी फिल्मों में काम किया है। अब उन्हें ये अफवाह उड़ाते हुए ट्रोल किया जा रहा है कि उन्होनें अपनी असली पहचान छुपाई, लेकिन तमिलनाडु में उनके नाम को लेकर कोई रहस्य नहीं है। तमिलनाडु में उनके प्रशंसकों ने उनके सम्मान में एक मंदिर भी बनाया था।

Vadnagar station was built in 1887. Hope Ms. Khan’s inherent hatred for the BJP & Modi will be set aside for facts & an apology will be in the offing. #GujaratElections pic.twitter.com/HbTbJpN7gl

First they tried to prove that Modi is a chaiwalah. Then when they realized that people loved that fact that Modi was a chaiwalah, now they are trying to prove that he was not a chaiwalah.

Next they will claim that Nehru was the one selling tea disguised as Modi.. LOL.

