पूर्व केंद्रीय मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता यशवंत सिन्हा ट्विटर पर खुद की तारीफ करके अपनी ही पार्टी के एक नेता के निशाने पर आ गए। यशवंत सिन्हा ने रविवार की सुबह करीब 07.09 बजे ट्रोल्स पर हमलावर होते हुए खुद की तरीफ में ट्वीट किया। उन्होंने ट्वीट में लिखा- ”Many of you who are misusing this platform to abuse me will have to be born 7 times to match a single achievement of my life. (आप में से कई लोग इस प्लेटफॉर्म का दुरुपयोग मुझे गाली देने के लिए कर रहे हैं, मेरी जिंदगी की एक उपलब्धि से मेल खाने के लिए आपको 7 बार जन्म लेना पड़ेगा।)” यशवंत सिन्हा के इस ट्वीट पर यूजरों की ढेरों प्रतिक्रियाएं आईं, लेकिन बीजेपी नेता विजय चौथाईवाले ने सिन्हा के ट्वीट को शेयर करते हुए लिखा- ”Never knew that ability of self-admiration grows exponentially when one is jobless. (कभी नहीं पता था कि जब कोई बेरोजगार होता है तो आत्म-प्रशंसा की क्षमता तेजी से बढ़ती है।)”

Never knew that ability of self-admiration grows exponentially when one is jobless. https://t.co/gwLsGwivQS — Vijay Chauthaiwale (@vijai63) April 2, 2018

Many of you who are misusing this platform to abuse me will have to be born 7 times to match a single achievement of my life. — Yashwant Sinha (@YashwantSinha) April 1, 2018

सिन्हा के ट्वीट पर रीता नाम की एक यूजर ने उन्हें वानप्रस्थ आश्रम में रहने की सलाह दे डाली। इस पर कृष्णा नेगी नाम के यूजर ने लिखा- ”वानप्रस्थ संतों के लिए था, न कि खुद के बारे में ही सोचने वाले अहंकारी, ताकत के भूखे लालची सियासी गिद्ध जो उन लोगों को धोखा देते हैं जिन्होंने इन्हें आज ऐसा बनाया। दूसरी बात कि उपलब्धियां हासिल करनी वाले कभी भी अपनी उपलब्धियों की डींग नहीं मारते हैं। यह जनता है जो इसे स्वीकार करती है और सराहना करती है।”

If you are so happy and elated with your achievements, why such discontent?

Sir, time to enter ‘Vanprastha’. https://t.co/D0xpjpQwOD — Rita (@RitaG74) April 1, 2018

Vanprastha was for saints not for a selfish self centered egoist power hungry greedy political vulture who betrays those who made him what he is today. Secondly achiever never boast of their achievements, it’s public who acknowledges and appreciates it. — Krishna Negi (@kcsnegi) April 1, 2018

बता दें कि एक अप्रैल को ही यशवंत सिन्हा एक ट्वीट कर ट्रोल्स के निशाने पर आ गए थे। उन्होंने ट्वीट में लिखा था- ”He cannot fire me because he is scared. (वह मुझे बर्खास्त नहीं कर सकता है क्योंकि वह डरा हुआ है।)” इस पर यूजरों की तीखी प्रतिक्रियाएं देखते हुए सिन्हा ने आधी रात के वक्त एक ट्वीट में लिखा लिखा- ”Your abusing me shows I am still relevant. (आपकी गालियां बताती हैं कि मैं अब भी प्रासंगित हूं।)” इसके बाद सिन्हा ने ट्रोल्स को लताड़ते हुए एक ट्वीट में लिखा- ”I did not realise that a simple tweet from me would lead to so many dogs barking. Pl continue to bark. I am enjyoing it. (मुझे नहीं पता था कि मेरे एक साधारण ट्वीट को लेकर कई कुत्ते भौंकने लगेंगे। कृपया भौंकना जारी रखें। मुझे इसमें मजा आ रहा है।)” सिन्हा पर पार्टी लाइन से हटकर बात करने के आरोप लगते रहे हैं।

