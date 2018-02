दिल्ली विश्वविद्यालय की एक छात्रा के साथ बैठे एक अधेड़ शख्स द्वारा चलती बस में हस्तमैथुन की खबर पर मशहूर लेखिका तस्लीमा नसरीन ने भी टिप्पणी की है। इस मामले में तस्लीमा की टिप्पणी आम लोगों से काफी हटकर है। तस्लीमा नसरीन ने ट्वीट कर कहा है कि आजकल के रेप कल्चर में यह कोई बहुत बड़ा अपराध नहीं है। तस्लीमा ने लिखा है कि मर्द बलात्कार और हत्या करें, इसकी जगह वे हस्तमैथुन ही करें। तसलीमा ने ट्वीट किया, “दिल्ली में एक भीड़ भरी बस में एक शख्स ने हस्तमैथुन किया, रेप कल्चर के दौर में इसे एक बड़ा अपराध नहीं माना जाना चाहिए, मर्द बलात्कार और हत्या करें, इसकी जगह वे हस्तमैथुन ही करें, क्या पब्लिक में हस्तमैथुन करना अपराध है? चलिए, कम से कम यह एक विक्टिमलेस क्राइम तो है।” लेखन में महिलाओं के मुद्दे को जोर-शोर से उठाने वाली तस्लीमा का कहना है कि यह एक अपराध तो है, लेकिन उतना बड़ा नहीं और इस क्राइम में कोई पीड़ित नहीं है।

A man in a crowded Delhi bus masturbated. It should not be considered a big crime in the era of rape culture. Men should rather masturbate, than rape and murder. Is masturbating in public a crime? Well it is a victim-less crime.

— taslima nasreen (@taslimanasreen) February 12, 2018