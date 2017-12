हिंदुओं को आईएसआईएस से जोड़ने पर बैकफुट पर तसलीमा नसरीन, दी यह सफाई

बांग्लादेश से निकाली गईं जानीमानी लेखिका तसलीमा नसरीन हिंदुओं को कुख्यात आतंकी संगठन आईएसआईएस से जोड़ने वाले बयान को लेकर बैकफुट पर आ गई हैं। तसलीमा नसरीन ने हाल ही में राजस्थान के राजसमंद में पश्चिम बंगाल के रहने वाले एक मुस्लिम मजदूर की हत्या किए जाने को लेकर एक लेख लिखा था। इस लेख में उन्होंने कहा था कि अफराजुल की हत्या उस तरह की गई जैसे कि आईएसआईएस के आतंकी करते हैं। हिंदू भी ऐसा कर सकते हैं? इस लेख को लेकर लोगों ने तसलीमा नसरीन की काफी आलोचना की और इसे हिंदुओं का अपमान बताया। लोगों का कहना है कि तसलीमा ने हिंदुओं की तुलना आईएसआईएस से की है।

वहीं अपने लेख पर तसलीमा नसरीन ने सफाई दी है कि उन्होंने हिंदुओं की तुलना आईएसआईएस से नहीं की है। तसलीमा नसरीन ने अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा “मेरी आलोचना करने के लिए कुछ लोग अपना बेस्ट देने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने कहा था कि एक आदमी ने दूसरे आदमी की हत्या कर दी और हत्या का वीडियो सोशल मीडिया पर डाला जिसपर लिखा था यह कृत्य आईएसआईएस की तरह है लेकिन ये लोग यह कहकर झूठ बोल रहे हैं कि मैंने हिंदुओं की तुलना आईएसआईएस से की। क्यों झूठ है?”

some people are trying their best to malign me. I said that a man murdered another man & put the murder-video on the net, it is like an isis type of act. but those people are lying by saying I compare hindus with isis! what a lie!

