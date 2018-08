बाढ़ से जूझ रहे केरल का शनिवार को यानी 18 अगस्त को दौरा करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राहत पैकेज के रूप में 500 करोड़ रुपए देने का ऐलान किया था। पीएम मोदी के इस ऐलान पर अक्सर ही खबरों में रहने वाली लेखिका शोभा डे ने तंज कसा है। शोभा ने ट्वीट कर कहा है कि केरल से ज्यादा भाग्यशाली तो रवांडा है। उन्होंने पीएम के ऊपर आरोप लगाया कि वह विदेशों के लिए ज्यादा उदार रहते हैं। शोभा डे ने लिखा, ‘रवांडा तो केरल से ज्यादा भाग्यशाली है। हमारे पीएम दूसरे देशों को फंड देने के मामले में ज्यादा उदार हैं।’

दरअसल, पीएम मोदी ने जुलाई में रवांडा का दौरा किया था। उस वक्त उन्होंने रवांडा की राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा योजना ‘गिरींका’ (प्रति परिवार एक गाय) के तहत एक गांव को 200 गाय भेंट की थी। इन सारी गायों को रवांडा से ही खरीदा गया था। इसके अलावा पीएम मोदी ने रवांडा के लिए 20 करोड़ डॉलर के कर्ज की भी पेशकश की थी।

Rwanda is luckier than Kerala. Our P.M. has been far more generous with funds to a foreign country!

