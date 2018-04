सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहने वाले लेखक चेतन भगत अपने ट्वीट्स को लेकर अक्सर ही सुर्खियों में रहते हैं। एक बार फिर वह अपने एक ट्वीट को लेकर काफी चर्चा में हैं। भगत ने राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) नेता और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के बेटे तेजस्वी यादव को लेकर एक ट्वीट किया था, जिसकी वजह से सोशल मीडिया यूजर्स के एक धड़े ने उन्हें ही ट्रोल कर डाला। दरअसल, हाल ही में तेजस्वी ने ट्वीट कर बीजेपी और बिहार के सीएम नीतीश कुमार पर जोरदार हमला बोला था। उन्होंने कहा था, ‘तेजस्वी ने गुनाह किया है ना… उस पर FIR है ना… तो करो ना चार्जशीट? अरे डरपोक षडयंत्रकारियों 9 महीने हो गए हैं मेरे ऊपर FIR किए हुए। नौ महीने में तो बच्चा भी हो जाता है। शेर के बच्चे तेजस्वी का तो कुछ नहीं बिगड़ा, लेकिन हां, नीतीश कुमार जरूर आपकी गोद में खेल रहे हैं।’

चेतन भगत ने तेजस्वी के इसी ट्वीट को लेकर उनकी तारीफ करते हुए उन्हें वर्तमान भारत का सबसे बहादुर नेता बता डाला। भगत ने कहा, ‘संभवत, वर्तमान भारत के सबसे बहादुर नेता हैं तेजस्वी। बहुत ही कठोर शब्द हैं… ये बहुत आगे जाएंगे। इस बात को याद रखना, मैंने यह 2018 में ही कह दिया है।’ चेतन भगत के इसी ट्वीट पर लोगों ने उन्हें ट्रोल करना शुरू कर दिया। लोग कह रहे हैं कि भगत बहुत ही बढ़ा चढ़ा कर बोल रहे हैं।

Possibly India’s bravest politician at the moment. Strong words! Will go far. Remember I said it in 2018! https://t.co/2ki8uVbitA — Chetan Bhagat (@chetan_bhagat) April 4, 2018

यूजर ने कहा, ‘भाई आप बढ़ा चढ़ाकर बता रहे हो, 9वीं नहीं..8वीं फेल हैं।’ अन्य यूजर ने लिखा, ‘मुझे लगता है कि उन्होंने मजाक किया है, क्योंकि चेतन भगत इतने बुद्धिहीन तो नहीं हैं।’ एक यूजर ने कहा, ‘आगे जाने से कहीं आपका मतलब तिहार तो नहीं है?’ एक यूजर ने ट्वीट किया, ‘आपसे इस तरह के ट्वीट की उम्मीद नहीं थी। यह जानते हुए कि यह परिवार पिछले कई सालों से क्या कर रहा है, आपने ऐसा कहा। या फिर आपको भी वंशवाद की राजनीति अच्छी लगने लगी है?’ सचिन चतुर्वेदी नाम के यूजर ने लिखा, ‘यह शब्द एक अच्छे लेखक के नहीं लग रहे हैं। ये शब्द कांग्रेस के लोगों के लग रहे हैं। आपने कांग्रेस ज्वाइन कर ली, इसके लिए बधाई।’ एक यूजर ने लिखा, ‘बहादुरी?? सच्चाई तो यह है कि पीड़ित कार्ड खेलते हुए तेजस्वी बीजेपी का वोट काटना चाहते हैं। मुझे इसमें कोई बहादुरी नहीं दिख रही।’

भाई आप बढ़ा चढ़ाकर बता रहे हो, 9वीं नहीं..8वीं फेल है। — SAURABH SINGH (@saurabh_2198) April 4, 2018

I think that was humor. chetan bhagat is not this kind of stupid — krati sharma (@iamkratisharma) April 4, 2018

Far you mean tihar — rohit sharma (@rohitsaloh) April 4, 2018

This tweet wasn't expected from u…knowing wht all this family has been doing from decades… or u also liking dynasty politics?? — Rohit Nayyar (@rohitnayyar88) April 4, 2018

These are not the words of a well known writter , these are the words of congress people .

Congratulations on joining congress. — SACHIN CHATURVEDI (@sachin__016) April 4, 2018

Bravery?? Actually he wants to divide vote of BJP by playing victim card in front of people. I don't see any bravery in this. — Vivek Kumar (@_viiku) April 4, 2018

This is called being disrespectful, not brave. May it's time for you to improve your vocabulary but before that learn to not change your side just for popularity. Mentioning Bihar in your novel doesn't mean you know Bihar. — Priyam Singh Dhoni (@priyamsinghmahi) April 4, 2018

RJD join krne ja rahe ho ya congress? It looks like u r interested in politics now. — Rajeev Ranjan (@RajeevMoody) April 4, 2018

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ गूगल प्लस पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App