ट्रोलिंग से परेशान चेतन भगत लेकर आए नया फार्मूला, मगर फिर मिली लताड़

मशहूर लेखक चेतन भगत अक्सर विभिन्न विषयों पर बेबाकी से अपनी राय रखने के लिए जाने जाते हैं। कई बार अपनी राय की वजह से वो सोशल मीडिया पर ट्रोल भी हो जाते हैं। इस तरह ट्रोल होने से बचने के लिए चेतन भगत ने फैसला किया ‘NMEP’ का यानी ‘नो मोर एक्सप्लानेशन पॉलिसी की’ । चेतन भगत ने कहा कि अब वो उन बातों पर कभी भी टिप्पणी या उन बातों की कभी भी व्याख्या नहीं करेंगे जो वो कहते हैं। चेतन भगत ने ट्वीट कर कहा कि ट्विटर पर जब लोग मुझसे सवाल पूछते हैं तो मैं उसकी व्याख्या करता हूं लेकिन अब मैं लोगों को रेस्पॉन्स नहीं करूंगा। इसलिए आप अपना समय बचाइए और मुझसे पूछना छोड़ दीजिए।

लेकिन ट्विटर पर ‘NMEP’ अपना कर चेतन भगत एक बार फिर ट्रोल होने लगे। कई यूजर्स ने इसपर अपनी प्रतिक्रियाएं दी हैं। वैद्य नाम के एक यूजर ने लिखा कि ‘सिर्फ एक असुरक्षित लेखक ही ऐसा कर सकता है’। ‘वैशाली नाम के एक यूजर ने लिखा कि सवाल से बचने के लिए ‘NMEP’ नीति अच्छी है जब आप जवाब नहीं दे सकते तो ‘NMEP’ का इस्तेमाल करीए’। मकसूद नाम के एक यूजर ने लिखा कि यहीं आपको समझाना चाहते थे कि आप अपनी राय देना बंद करीए, हम लोग शिक्षित हैं औऱ हमें मालूम है कि हमे किसे सपोर्ट करना है।

Introducing a No More Explanations Policy (NMEP). I will no longer explain what I said, here’s why. So save your time and stop asking me to. If you do, you will be referred to this. pic.twitter.com/2HegrjtN1c

— Chetan Bhagat (@chetan_bhagat) May 24, 2018