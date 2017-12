महिला प्रोफेसर ने पोस्ट की राहुल गांधी की अजीब फोटो, लिखा- ना घर के ना घाट के, राजनीति ने बंदर बना दिया

देश की जानी मानी महिला प्रोफेसर और लेखिका मधु पूर्णिमा किश्वर ने अपने ट्विटर हैंडल से कांग्रेस उपाध्य़क्ष राहुल गांधी की एक आपत्तिजनक तस्वीर पोस्ट की है। इस तस्वीर को पोस्ट करते हुए इस मधु ने कुछ ऐसी बातें भी लिखी हैं जो विवाद का कारण बन सकता है।मधु सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ डेवलपिंग सोसाइटीज (सीएसडीएस), दिल्ली में आधारित और सीएसडीएस पर आधारित इंडिक स्टडीज प्रोजेक्ट की निदेशक हैं। इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य भारतीय सैद्धांतिकता में “धर्म और संस्कृतियों के अध्ययन को बढ़ावा देना है “। मधु किश्वर ने अब तक 12 डॉक्यूमेंट्री बनाई हैं और बॉलीवुड पर एक किताब लिख रही हैं। वो जेएनयू की छात्रा रह चुकी हैं। मधु किश्वर ने राहुल गांधी की जो फोटो पोस्ट की है उसमें उन्हें फोटोशॉप की मदद से मुसलमानों द्वारा पहनी जाने वाली जालीदार टोपी, जनेऊ, रुद्राक्ष की माला के साथ ही इसाइयों के क्रॉस के लॉकेट को पहने हुए दिखाया गया है। मधु किश्वर ने इस तस्वीर को ट्वीट करते हुए लिखा- Perfect example of ना घर का, ना घाट का.. ज़ालिम राजनीति अच्छे भले इंसान को बंदर बना देती है।

Perfect example of ना घर का, ना घाट का"! ज़ालिम राजनीति अच्छे भले इंसान को बंदर बना देती है! pic.twitter.com/pewzq0axcT — MadhuPurnima Kishwar (@madhukishwar) December 10, 2017

मधु किश्वर के इस ट्वीट पर लोग अपनी तीखी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। लोग लिख रहे हैं कि सभी धर्मों का आदर करने को आप जैसों की नज़र में ‘ना घर का ना घाट का’ कहते होंगे। ऐसी सोच की खिल्ली उड़ाना आजकल फैशन के खिलाफ है, पर यही देश को तरक्की की तरफ ले जा सकता है। वहीं कुछ ने लिखा कि शर्म आती है कि एक प्रोफेसर इस तरह की बात कर रही हैं। कुछ लोग ये भी लिख रहे हैं कि आप पीएम मोदी के बारे में कुछ नहीं लिख सकते लेकिन राहुल गांधी के बारे में कितना भी घटिया लिख लो।

सभी धर्मों का आदर करने को आप जैसों की नज़र में 'ना घर का ना घाट का' कहते होंगे।ऐसी सोच की खिल्ली उड़ाना आजकल फैशन के खिलाफ है, पर येही देश को तरक्की की तरफ लेजा सकता है। — Sanjeev Chawla (@schawla13) December 10, 2017

As a founder of Human Right Organisation, I didn't expect this kind low level Tweet from you. I understand if it is from Troll cell and not from you for definite. — Dev Sun (@Dev__sun) December 10, 2017

He is one among the thousands of ordinary Indians who go to mahalakshmi temple after visiting haji ali and goes to siddhivinayak anf also bows his head down to Mahim church…

A sign of Humanity bowing in front of divinity noy many whol hold prejudistic views can understand — Sapna hariharan (@chimni_sapna) December 10, 2017

How long will you run your house only by ridiculing @OfficeOfRG ? Wonder what would happen to your hate brigade without Pappu, nehruji, tdk etc. This is intellectual extinction at its best ! — Jigar Shah (@JigarSh1974) December 10, 2017

Sharm aa rahi hai ki ek professor aisa sochti hai — Pradeep (@Gpradeepji) December 10, 2017

We are not expecting vthis type of expression from you Madam. Plz don't so be low. We should maintain the discipline. I am shocked …..Gos shave India. You are a intellect…..this is not display a character of an Indian…..plz Mam, we respect you. — Dr. Amaresh Panda (LLB, PhD) (@DrAmareshPanda) December 10, 2017

Bandar to phir bhi bhagwaan ka avtaar hai…lomri toh aap bann bethi — BOSS (@BOSS03111500) December 10, 2017

Applies to you too. Ruined your reputation long back indulging in bhakthi. — Vote Bandi Jumlewala (@HeyChillBro) December 10, 2017

Don't say any insulting word to Modi, but if there is Rahul Gandhi you are free to shit as much as you want: Sanghi thought https://t.co/Nv7Avhuo2w — Honest Liar™ (@Hones8Liar) December 10, 2017

your real face unmasked now, in the name of NGO you are paid by BAHUTH JALIM PART. — shaik saleem (@shaiksa78718074) December 10, 2017

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ गूगल प्लस पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App