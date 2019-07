लगता है पाकिस्तान इंगलैंड से भारत की हार को पचा नहीं पा रहा है। इस मुकाबले के दो दिन बाद बी इससे जुड़े वीडियोज वायरल हो रहे हैं। अब एक ऐसा वीडियो सामने आया है जिसमें पाकिस्तान के क्रिकेटर्स मोहम्मद शमी के धर्म को लेकर बातें कर रहे हैं। दरअसल रविवार 30 जून को भारत और इंगलैंड के बीच मुकाबले में टीम इंडिया 32 रनों से हार गई। इस हार के साथ ही पाकिस्तान के सेमीफाइनल में जाने के रास्ते लगभग बंद हो गए। इस हार के बाद पाकिस्तान में हंगामा मच गया। पाकिस्तानी न्यूज चैनल्स पर डिबेट भी होने लगे। ऐसे ही डिबेट का एक वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो में पैनल में बैठे पाकिस्तानी क्रिकेटर सिकंदर बख्त कह रहे हैं कि शमी ने 5 विकेट लेकर मुसलमान होने का फर्ज निभा दिया है।

सिकंदर बख्त कहते सुनाई दे रहे हैं कि, ‘भारत के पास बेस्ट बॉलिंग अटैक है। बुमराह नंबर-1 गेंदबाज हैं, लेकिन विकेट नहीं ले पा रहे हैं। चहल भारत के विकेट टेकिंग बॉलर हैं पर उन्हें भी विकेट नहीं मिल रहा है। शमी ने अपना काम कर दिया है और अच्छी बात ये है कि वह मुसलमान हैं। मैंने भारत की गेंदबाजी देखी है। उनके स्ट्राइक बॉलर विकेट नहीं ले पा रहे हैं। इंग्लैंड के बल्लेबाज उन्हें आसानी से हिट कर रहे थे।’

क्रिकेट की समीक्षा में किसी क्रिकेटर के धर्म को बीच में लाना खुद पाकिस्तान के लोगों को भी पसंद नहीं आ रहा। पाकिस्तान के ही एक पत्रकार ने इस वीडियो क्लिप को अपने ट्विटर अकाउंट से शेयर किया है इस तरह के तर्क को फिजूल बताया है।

Don’t understand why religion has to be mentioned when looking at the performance of the Indian bowling attack #CWC19 pic.twitter.com/A3INMEEBP7

— Saj Sadiq (@Saj_PakPassion) July 1, 2019