हर साल पूरी दुनिया में 12 अगस्‍त को विश्व हाथी दिवस के तौर पर मनाया जाता है। हाथी भारत और दुनिया का सबसे बड़ा स्थलीय स्तनधारी है। भारतीय हाथी मुख्यतः मध्य एवं दक्षिणी ‘पश्चिमी घाट’, उत्तर-पूर्व भारत, पूर्वी एवं उत्तरी भारत तथा दक्षिणी प्रायद्वीपीय भारत के कुछ हिस्सों में पाया जाता है। हाथी को भारतीय वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की अनुसूची-1 में और ‘पशु-पक्षियों की संकटग्रस्त प्रजातियों के अंतरराष्ट्रीय व्यापार पर अभिसमय (CITES) के परिशिष्ट-1 में भी शामिल किया गया है।

हाथी को संस्कृत में गजराज भी कहा जाता है। अंग्रेजी भाषा में हाथी को ऐलीफैंट कहा जाता है। ऐलीफैंट शब्द ग्रीक भाषा के शब्द ऐलीफस से निकला है। ऐलीफस शब्द का अर्थ बड़े दांतों वाला होता है। हाथी का ​मस्तिष्क धरती पर मौजूद सभी स्थलीय जीवों में सबसे बड़ा होता है। इसका वजन करीब 5 किग्रा होता है। हाथी दिन भर में अपने शरीर से भारी मात्रा में मेथेन गैस का उत्सर्जन करते हैं। ये उत्सर्जन इतना अधिक होता है कि एक कार को 32 किलोमीटर तक चलाया जा सकता है।

