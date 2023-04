8 साल भैया बुलाने के बाद उसी से लड़की ने कर ली शादी, वीडियो पर आये ऐसे रिएक्शन

कपल द्वारा सोशल मीडिया पर कहानी शेयर की गई तो लोग कई तरह के सवाल करते हुए ट्रोल करने लगे।

इस कपल की शादी की कहानी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है (फोटो सोर्स – इंस्टाग्राम/viniandjai)।

सोशल मीडिया की दुनिया में दाखिल होते ही आपको कई तरह की कहानियां और वीडियो देखने को मिल जाते हैं। कुछ ऐसी कहानी होती है, जिसे पढ़कर आप इमोशनल हो जाते हैं और वहीं कुछ इस तरह की भी कहानी सामने आती है। जिसको पढ़ने के बाद कई तरह के सवाल उठने लगते हैं। इस बीच सोशल मीडिया पर एक कहानी वायरल हो रही। जिसके मुताबिक एक लड़की ने 8 साल तक जिसे भैया कहा। उससे ही शादी कर ली। 8 साल तक लड़की ने कहा भैया विनी और जय नाम के एक कपल इंस्टाग्राम पर खूब रील पोस्ट करते रहते हैं। विनी ने वीडियो के जरिये अपनी लव स्टोरी शेयर करते हुए बताया कि वह जय को वो 8 साल तक ‘भैया’ कहकर बुलाती थी क्योंकि जय उनसे उम्र में बड़े थे। इसके साथ यह भी जानकारी दी गई कि वो और जय आपस में रिश्तेदार थे। उन्होंने अपने इंस्टाग्राम हैंडल से इस वीडियो को शेयर करते हुए लिखा- वो उम्र में मुझसे बड़े थे और दूर के रिश्तेदार लगते थे इसलिए उन्हें भैया बोला करती थी। हो गई शादी कपल द्वारा कहा गया कि अब हम लोगों ने शादी कर ली है। बता दें कि अब इस कपल का एक बच्चा भी है। इस कपल द्वारा शेयर की गई स्टोरी को अब तक 5 मिलियन से अधिक देख चुके हैं और लोग कई तरह के सवाल करते हुए कमेंट कर रहे हैं। कुछ लोगों ने कहा कि भाई बुलाने के बाद शादी नहीं करनी चाहिए थी, वहीं कुछ यूज़र्स कहने लगे कि इतने सालों बाद यह कहानी क्यों शेयर कर रहे हो? सोशल मीडिया यूज़र्स के रिएक्शन एक इंस्टाग्राम यूजर ने लिखा, ‘यह मजाक नहीं है। मुझे अजीब लग रहा है।’ एक अन्य यूजर ने कमेंट किया कि भैया बुलाना कोई रिश्ता नहीं है। जो आपसे बड़ा है, उसे भैया कह सकते हैं लेकिन दुनिया को बताने की जरूरत नहीं थी, बहुत अच्छा नहीं लगा। वहीं एक अन्य इंस्टाग्राम यूजर ने कहा कि कपल को ट्रोल नहीं करना चाहिए। अंश नाम के एक यूजर ने कमेंट किया कि ऐसे काम हमारी संस्कृति में नहीं होते। https://www.jansatta.com/blank.html

