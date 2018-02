गोवा के सीएम मनोहर पर्रिकर से ट्विटर पर इस तरह भिड़ीं ‘बियर पीने वाली लड़कियां’

गोवा के मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर ने शुक्रवार को कहा कि उन्हें इस तथ्य से डर लगने लगा है कि अब लड़कियों ने भी बियर पीना शुरू कर दिया है। उन्होंने कहा, “मुझे अब डर लगने लगा है, क्योंकि अब तो लड़कियों ने भी बियर पीना शुरू कर दिया है…सहन शक्ति की सीमा टूट रही है।” मनोहर पर्रिकर के इस बयान को लेकर सोशल मीडिया में उनके खिलाफ नाराजगी जाहिर की जा रही है। खासतौर पर लड़कियां गोवा सीएम के इस बयान से आहत दिख रही हैं। सीएम को बयान से दुखी लड़कियों ने सोशल मीडिया में उनके खिलाफ एक कैंपेन शुरू कर दिया है। लड़कियां #GirlsWhoDrinkBeer के हैशटैग के साथ बियर की तस्वीरें पोस्ट कर रही हैं। बियर की तस्वीरें पोस्ट कर लड़कियां मनोहर पर्रिकर को बता रही हैं कि हमलोग बियर पीते हैं। ये लड़कियां गोवा सीएम को इन बियर की तस्वीरों में टैग कर रही हैं। सीएम को टैग करते हुए उन्हें चियर्स कर रही हैं।

To Sir, With Love. Cheers from Goa, Mr Parrikar! #GirlsWhoDrinkBeer

C’mon good ladies, let’s make this weekend worth it. Use the hashtag and share your beer pics on my timeline.

The one with the best pic, your beer is on me. pic.twitter.com/6AX3jejIIV — Nishtha Gautam (@TedhiLakeer) February 10, 2018

Dad drinks beer while I drink wine. Is that okay with Mr Parrikar? pic.twitter.com/I9bjEykiB4 — NRK (@PWNeha) February 10, 2018

I see your fear, Mr Parrikar, and raise you this giant mug. #GirlsWhoDrinkBeer pic.twitter.com/B7mnVineti — Shikha (@TheCommanist) February 10, 2018

A genuine girl. No fake feminism of the ‘selfie gang’. #GirlsWhoDrinkBeer pic.twitter.com/acnc8ys2aZ — Vivek Agnihotri (@vivekagnihotri) February 10, 2018

Mmmm I am Loving it!

Sorry Minister! pic.twitter.com/0Jf3x5GGoD — kiran martis (@kiranmartis9) February 10, 2018

बता दें कि शुक्रवार को मनोहर पर्रिकर द्वार लड़कियों के बियर पीने से डरने की बात कहने के बाद से ही हंगामा मचा हुआ है। लोग पर्रिकर की आलोचना करते हुए लिख रहे हैं कि इस तरह की बेवकूफाना बात के लिए उन्हें पद से हटा दिया जाना चाहिए। वहीं बहुत से लोगों ने ये भी कहा कि लड़कियों को आपके नैतिक ज्ञान की जरूरत नहीं है।

दरअसल मनोहर पर्रिकर शुक्रवार को हर साल राज्य विधानमंडल विभाग द्वारा आयोजित किए जाने वाले राज्य युवा संसद को संबोधित कर रहे थे। वहीं पर उन्होंने लड़कियों के बियर पीने से डरने की बात कही थी। पर्रिकर ने ये भी कहा कि, ‘मैं सभी लोगों की बात नहीं कर रहा हूं, जो लोग यहां बैठे हैं मैं उनकी बात भी नहीं कर रहा हूं।’ गोवा के सीएम ने अपने छात्र जीवन को याद करते हुए कहा, ‘जब मैं आईआईटी में था, तो वहां एक छोटा समूह था जो गांजे का नशा करता था। तो, यह कोई आज की परिघटना नहीं है। कुछ छात्रों पर पोर्नोग्राफी (अश्लील फिल्म) का जुनून सवार था।’

