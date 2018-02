पाकिस्तान में अक्षय कुमार की फिल्म ‘पैडमैन’ को प्रतिबंधित कर दिया गया है। इसका वहां की महिलाएं जमकर विरोध कर रहीं हैं। ‘पैडमैन’ फिल्म के बहाने महिलाओं के मासिक धर्म को लेकर पाकिस्तान में पुरातनपंथी सोच की खिंचाई हो रही है। सोशल मीडिया पर महिलाएं भड़ास निकाल रहीं हैं। बता रहीं हैं कि किस तरह वहां पीरियड्स को लेकर गलत धारणाएं हैं और महिलाओं को परेशानी का सामना करना पड़ता है। पाकिस्तान में पीरियड्स को लेकर सोच इतनी खराब है कि वहां लड़कियों को भूरे बैग में सैनिटरी पैड छिपाकर ले जाना पड़ता है।

How women in #Pakistan are always expected to hide sanitary napkins under brown bags, which are always hung on the same shelf in stores. Why are pads ‘taboo’ and condoms legit to the eyes? #PadMan pic.twitter.com/Mkt03sswWI

— Naila Inayat (@nailainayat) February 17, 2018