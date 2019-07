सोशल मीडिया में एक वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो में एक लड़की मुसलमानों को खतम करने की बातें कर रही है। ये वीडियो कहां का है और ये लड़की कौन है इस बारे में किसी तरह की पुख्ता जानकारी नहीं है। वायरल वीडियो में वह देश की सेना से अपील कर रही है कि वह भारत और पाकिस्तान के सारे मुसलमानों का खात्मा कर दे। 34 सेकेंड के इस वायरल वीडियो में लड़की कहती हुई दिख रही है कि, पाकिस्तान को उड़ा दो। इसपर उसका वीडियो बना रहे लोग कह रहे हैं कि ये तो कोई बात नहीं हुई। वह जवाब में कहती है कि पाकिस्तान के, कश्मीर के हिंदुस्तान के सारे मुसलमानों को उड़ा दो। क्लेष ही खत्म हो जाए। भारत की सेना को दुनिया में चौथे नंबर की सबसे पावरफुल सेना माना जाता है। हम गौरव करते हैं अपनी इस सेना पर। चौथे नंबर हैं तो उड़ा दो इन मुसलमानों को, क्योंकि ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। वीडियो में ये भी कहते सुनाई दे रहा है कि वीडियो बनाने वाले लोग इससे कह रहे हैं कि तुम्हारा ये वीडियो यू ट्यूब पर डालने जा रहे हैं तो वह कहती है कि डाल दो।

अब ये वीडियो वायरल हो रहा है। कुछ लोग वीडियो को शेयर करते हुए लिख रहे हैं कि इस औरत की फैंटेसी देखिए..इसके मुताबिक मुसलमान इस समाज के लायक नहीं हैं। ये चाहती है कि देश की सेना अपने ही लोगों की जान लेले। इस वीडियो पर रिएक्ट करते हुए कुछ लोग ये भी लिख रहे हैं कि अगर सारे मुसलमानों को मार दिया जाएगा तो अब्दुल हमीद और डॉ. अब्दुल कलाम कहां से लाओगे।

Fantasy of a lady who should be declared unfit for society.She expects the @adgpi to do this deed.Kill citizens of their own nation.@PMOIndia @narendramodi ji @HMOIndia @AmitShah ji please see.pic.twitter.com/4U76hAb0nt — Zainab Sikander (@zainabsikander) July 4, 2019

दुनिया की चौथी सबसे बड़ी सेना, सबसे बड़ा लोकतंत्र, आबादी में भी कम नही , कृषि प्रधान देश, 7 बड़ी नदिया बहती है इस देश मे, ग्लोबल बाजार समीकरण बनता बिगड़ता है इस देश से फिर भी शिक्षा, भुखमरी, बीमारी, जॉब, साफ पानी, खाना, औसत आय, के लिए तरस रहे है हम क्योंकि इन जैसे लोग है इस को1/1 — Priyanka Choubey जबलपुरिया (@ChoubeyPriyanka) July 4, 2019

Lady needs to be booked and be sent to jail immediately. she is trying to incite violence. — Terajit Singh (@TerajitS) July 4, 2019

हालांकि हैरान करने वाली बात ये है कि बहुत से लोग इस तरह की मानसिकता रखने वाली लड़की का सपोर्ट भी कर रहे हैं। ऐसे लोग वीडियो में कही जा रही बातों को सही ठहराते हुए कह रहे हैं कि दिल्ली के हौजकाजी जासी घटनाओं का रिएक्शन तो होगा ही। ऐसे यूजर्स मुसलमानों के लिए नफरत भरे कमेंट्स कर रहे हैं।

चांदनी चौक वाला हरकत करोगे तो रिएक्शन तो आएगा ही न… — Kumar s (@K_umar_s) July 4, 2019

The way things are going another partition is around the corner. Not just in India but around the world. Many countries see the problem now and are trying to keep Muslims out. Islam has become a migraine for the world. — shiban (@shiban10154580) July 4, 2019

Aise hazar vedio hai jo muslim ne banaya hai… Post karunga to din bit jaayega dekhate dekhate… — Kumar s (@K_umar_s) July 4, 2019

What about 300 peaceful people who demolish the temple? Child rapists, Are they fit for society or brain dead zombies? — Kabir Singh (@Mai_Sharabi_) July 4, 2019

Owaisi brother said same…but you dont care — Ra al ghul (@RaAlGhul120) July 4, 2019

