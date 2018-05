महिला ने शेयर कर दी बाथरूम में ली सेल्फी, लोग लेने लगे मजे

सोशल मीडिया पर कोई दिलचस्प चीज बड़ी ही तेजी से वायरल हो जाती है। एक बार वायरल होने के बाद उसपर लोगों की कई प्रतिक्रियाएं भी सामने आने लगती हैं। एक महिला ने बाथरुम में बैठकर सेल्फी ली और देखते ही देखते यह सेल्फी सोशल मीडिया साइट पर वायरल हो गई। जल्दी ही सोशल मीडिया पर यूजर्स की कई सारी प्रतिक्रियाएं भी आने लगीं। दरअसल सेल्फी में यह नजर आ रहा है कि बाथरुम के ट्वायलेट सीट से ट्वायलेट पेपर काफी दूर पर रखा हुआ है। बस इसी बात को यूजर्स ने एक झटके में पकड़ लिया और फिर इसपर मजे लेने लगे।

सेल्फी को देखने के बाद एक यूजर ने लिखा कि आप ‘ट्वायलेट टिशू तक पहुंचेगी कैसे’? रशद नाम के एक यूजर ने लिखा कि ‘घिनौना! टिशू पेपर लेने के लिए आपको उठ कर जाना पड़ता है। कई लोगों ने मजाकिया वीडियो डालकर भी इस सेल्फी पर अपनी प्रतिक्रियाएं दी हैं। जल्दी ही इस सेल्फी की कुछ और जबरदस्त चीजों पर यूजर्स की नजर पड़ गई। इस बार यूजर्स ने ट्वायलेट सीट के पास लगे चार्जर पर कमेंट करना शुरू कर दिया। दरअसल यह चार्ज बिल्कुल ही ट्वायलेट सीट के पास लगा हुआ था और उसका केबल इसकी सीट तक पहुंच रहा था। इसके अलावा ट्वायलेट सीट के नीचे नजर आ रहे रैक पर भी लोगों ने कई तरह की प्रतिक्रियाएं दीं।

Going to get the toilet roll like… pic.twitter.com/LTDWttuHbA

— GIP Fredo (@TonyCroucher1) May 27, 2018