VIDEO: दारू के नशे में पुलिस ने पकड़ा तो उत्पात मचाने लगी लड़की, मीडिया वालों को दी गाली तो लोगों पर फेंके पत्थर

हैदराबाद में शनिवार की रात एक महिला ने अपने दोस्त के लिए पुलिस से जमकर लड़ाई कर ली। सोशल मीडिया पर इस वक्त एक वीडियो काफी वायरल हो रहा है, जिसमें महिला पुलिसकर्मियों से लड़ते हुए दिख रही है, इसके अलावा मीडिया वालों को गाली देते हुए भी दिख रही है। इतना ही नहीं गुस्साई महिला ने मीडिया वालों के ऊपर पत्थर भी फेंके। दरअसल, पुलिस ने शनिवार की रात हैदराबाद में एक शख्स को शराब पीकर गाड़ी चलाने के मामले में गिरफ्तार कर लिया, जिसके बाद शख्स की महिला दोस्त ने गुस्से में पुलिस से लड़ाई कर ली। महिला पुलिस के कदम का विरोध कर रही थी और लड़ते वक्त वह इतना भड़क गई कि उसने वहां मौजूद लोगों के ऊपर पत्थर तक फेंक डाले।

वीडियो में दिख रहा है कि महिला को घेरकर बहुत से पुलिसकर्मी खड़े हैं और महिला उन सबसे लड़ाई कर रही है। वहां खड़े जो लोग इस लड़ाई को देख रहे हैं, महिला गुस्से में उनके ऊपर पत्थर फेंक रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पुलिस ने महिला और उसके दोस्त के खिलाफ शराब पीकर गाड़ी चलाने के आरोप में केस दर्ज किया है। इसके अलावा उनकी कार भी जब्त कर ली गई है।

#WATCH Hyderabad: A woman created ruckus & pelted stones at media personnel after her friend was booked for drunken driving by traffic police in Jubliee Hills area last night. pic.twitter.com/K1AthMih70

— ANI (@ANI) April 8, 2018