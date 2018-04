अक्षय कुमार पर ट्वीट किया तो फैन देने लगा धमकी, खिलाड़ी ने यूं किया बचाव

अभिनेता अक्षय कुमार को उनके एक कथित फैन की वजह से ट्विटर पर अपने बचाव में उतरना पड़ा। अक्षय के कथित फैन ने उनका हवाला देते हुए एक महिला को अंजाम भुगतने की धमकी दी थी। इस पर एक और यूजर ने अक्षय को टैग करते हुए उन पर लानत बरसाई थी।दरअसल हुआ यूं था कि हाल ही में फिल्म जगत की हस्तियों के लिए ‘जीक्यू स्टाइल अवॉर्ड 2018’ रखे गए थे। 31 मार्च की रात हुए इस इवेंट में अक्षय कुमार मिलिट्री स्टाइल की पैंट पहनकर इवेंट में गए थे। अक्षय को ‘जीक्यू लीजेंड अवॉर्ड’ से नवाजा गया। इस पर प्रेरणा बख्शी (ट्विटर प्रोफाइल में इन्हें लेखिका बताया गया है) नाम की एक महिला ने अक्षय की इवेंट वाली तस्वीर शेयर करते हुए ट्वीट किया- ”अक्षय कुमार मिलिट्री के लिए अपना प्यार बहुत आगे ले आए, इसकी कीमत पर वह एक राष्ट्रवादी होने के लिए बहुत कोशिश कर रहे हैं।” इस पर ‘खिलाड़ी 2.0’ नाम के कथित फैन ने लड़की को चैट में मैसेज किया- ”किसी का रिस्पेक्ट करना नहीं सिखाया आपके माता पिता ने? अक्षय वाला ट्वीट डिलीट करो तुरंत, नहीं तो अच्छा नहीं होगा।” इस चैट को महिला ने उजागर करते हुआ लिखा- ”अक्षय कुमार के फैन बिल्कुल उन्हीं की तरह हैं। वे ओवर रिएक्ट करते हैं।”

Akshay Kumar's fans are just like him. They over (re) act. pic.twitter.com/QOZlSjPILe — Prerna Bakshi (@bprerna) April 4, 2018

इस पर विवेक (इनकी प्रोफाइल में पत्रकार बताया गया है) ने प्रेरणा के ट्वीट को शेयर करते हुए और अक्षय कुमार को टैग करते हुए अपने ट्वीट में अभिनेता के लिए लानत बरसाई। विवेक ने लिखा- ”अक्षय कुमार अगर यह आपकी अनुमति से किया गया है, तो आप पर लानत है, और अगर यह आपकी जानकारी के बिना किया गया है, तो ऐसे घटिया लोगों को फैन के तौर पर रखने के लिए आप पर लानत है। हो सकता है कि आप इससे भी अच्छे के लिए लायक हों, और हो सकता है कि आपको अपने फैन्स से इस तरह की बकवास से आपकी छवि धूमिल करने के लिए कहना चाहिए।”

.@akshaykumar if this is done with your permission, shame on you, and if this is done without your knowledge, shame you have such creeps as fans. Maybe you deserve better. And maybe you should ask your fans to not tarnish your name by resorting to such crap. https://t.co/O6oWcY6xHj — V.I.V.E.K (@ivivek_nambiar) April 4, 2018

आखिर अक्षय कुमार विवेक के ट्वीट को ही ट्वीट करते हुए बचाव में उतरे। अक्षय कुमार ने लिखा- ”बस कोई आपकी तस्वीर और प्रोफाइल का नाम का रख ले तो जरूरी नहीं कि वह आपका फैन है। हर किसी को अपनी राय रखने का हक है। आदर करना आम बात है, आप चाहें पुरुष हों या महिला… मेरे फैन और नहीं, आपसे एक विनम्र निवेदन है।” अक्षय ने इसके अंत में एक हाथ जोड़ने वाली स्माइली भी लगाई और इस तरह अपना बचाव किया।

Just because someone keeps your picture or profile name doesn’t necessarily make them your fans. Everyone is entitled to their own opinion. Respect is basic whether you’re a male or a female…my fan or not, a humble request https://t.co/hynG7kEzUo — Akshay Kumar (@akshaykumar) April 5, 2018

#GQStyleAwards2018 : Akshay Kumar might have taken his love for the military too far. At this rate, he’s trying too hard to come across as a ‘nationalist’ pic.twitter.com/1sMo2vifGf — Prerna Bakshi (@bprerna) April 1, 2018

