दुबई में पति के बिमार होने पर ट्विटर पर मांगी सुषमा स्वराज से मदद, अगले दिन ही पति के पास पहुंची ये महिला

भारत की विदेश मंत्री सुषमा स्वराज सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव हैं। लोग कई बार उनसे मदद मांगने के लिए ट्विटर का ही सहारा लेते हैं। सीधे पहुंच ना होने पर सिर्फ ट्विटर पर किए गए एक ट्वीट पर भी सुषमा स्वराज बेहद तेजी से जवाब देते हुए मदद करती हैं। कई बार सीमा पार पाकिस्तान के लोग भी उनसे मदद मांगने के लिए ट्विटर का सहारा ले चुके हैं। इसी तरह का एक नया किस्सा हाल ही में हुआ है। गरिमा नाम की एक ट्विटर यूजर महिला के पति दुबई में जॉब करते हैं। गरिमा ने सुषमा स्वराज से मदद मांगते हुए ट्वीट किया कि उनके पति को दुबई में ब्रेन स्ट्रोक हुआ है और उन्हें इस कारण वहां का तत्काल मेडिकल विजा चाहिए। गरिमा के इस ट्वीट पर ना सिर्फ सुषमा स्वराज ने रिप्लाई किया बल्कि उन्हे पर्सनली फोन करके बात भी की।

समय रहते गरिमा को दुबई के लिए मेडिकल विजा उपलब्ध कराया गया जिसके बाद वो दुबई के लिए रवाना हुई। दुबई पहुंचकर गरिमा ने अपने पति के साथ एक पिक्चर भी शेयर की। गरिमा ने ट्वीट करते भारतीय दूतावास, यूएई प्रशासन, विदेश मंत्री सुषमा स्वराज और मोदी सरकार को बधाई भी दी। उन्होंने ट्वीट करके अपनी पति के स्वास्थ्य की जानकारी देते हुए बताया कि उन्हें देखकर उनके पति हल्के से मुस्कुराए। गरिमा के इन ट्वीट्स को सुषमा स्वराज ने रिट्वीट भी किया। गरिमा ने लिखा कि मुझे लगता है मेरे पति ने मुझे पहचान लिया है। उन्होने बाहें फैलाकर मेरे स्वागत किया। मेरा पूरा परिवार आपका धन्यवाद देता है। सुषमा स्वराज द्वारा की गई इस सहायता का ट्विटर पर लोगों ने जमकर प्रशंसा की। कई यूजर्स ने इसे अच्छे दिन बताया। साथ ही सभी ने गरिमा के पति के बेहतर स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना भी की।

I am sorry to know this. Rest assured we will definitely help you. https://t.co/5atut3mNV6 — Sushma Swaraj (@SushmaSwaraj) January 19, 2018

Just got a call personally from @SushmaSwaraj mam personally. I m speechless. She is travelling to Pondicherry, n called up on the way. I m told embassy has been working on my case since 9.30 pm yesterday. Things will move today. Many many thanks mam. — Garima (@agg_garima) January 19, 2018

Unbelievable! Visa has come! Million thanks to @SushmaSwaraj ji, @cgidubai , @UAEembassyIndia , head of UAE consular office, @MEAIndia , director gulf MEA. Hats off! God bless u. Preparing to leave, hoping to board anytime after midnight. Thx @narendramodi govt. — Garima (@agg_garima) January 19, 2018

Thank u @SushmaSwaraj mam, @MEAIndia @cgidubai ! With husband. I think he recognized me, his eyes welled n he put his arm out to receive me. My entire family thanks you. pic.twitter.com/FyzJMfArnS — Garima (@agg_garima) January 20, 2018

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ गूगल प्लस पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App