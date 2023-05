OMG! झारखंड में महिला ने दिया 5 बच्चों को एक साथ जन्म, बच्चे स्वस्थ लोग हैरान

रांची के रिम्स में एक महिला ने 5 बच्चों को एक साथ जन्म दिया है। सभी बच्चों का वजन लगभग एक किलो से लेकर 750 ग्राम तक है।

महिला ने पांच बच्चों को दिया जन्म (फोटो सोर्स-@ranchi_rims)

