भारतीय महिला की US में हर महीने 7.5 लाख कमाती हैं फिर भी उनकी बचत ना के बराबर है, उनके पास बैसे बचते नहीं है। वे अपने आप को ‘मिडिल क्लास’ जिंदगी जीने वाली बताती हैं। महिला ने अपने खर्चे का पूरा हिसाब दिया है औऱ बताया कि उनके पैसे कहां खर्च होते हैं। इसके साथ ही महिला ने बताया कि वह भारत में इससे काफी कम कमाती थीं मगर उनके पास अच्छी खासी बचत थी।

महिला की जानकारी देखने के बाद लोग उससे प्रभावित हुए हैं और भारत औऱ अमेरिका में रहने के खर्च और लाइफस्टाइल की तुलना से इंप्रेस हुए हैं। महिला ने बताया है कि वह इतना कमाने के बाद भी खुद को ‘मिडिल क्लास’ क्यों मानती है, उसने अपने महीने के खर्चों का ब्यौरा देकर बताया है कि घर के खर्चों का हिसाब लगाने के बाद उसके पास कितना कम पैसा बचता है।

ट्रक ड्राइवर को जिंदगी में पहली बार मिला दीवाली गिफ्ट, अनबॉक्सिंग वीडियो ने जीता दिल- सामान देख खुश हो गए लोग

सलाना कमाई एक करोड़, बचत ना के बराबर

भारतीय नितिन मल्होत्रा ​​ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया है जिसमें उनकी बहन अपनी फाइनेंशियल हालत के बारे में बता रही हैं। वीडियो दिखाते हुए नितिन ने कहा कि उनकी सालाना कमाई लगभग 1 करोड़ रुपये है। हालांकि, उनकी बताई गई महीने की इनकम $8,000 (लगभग 7.52 लाख रुपये) 94 रुपये प्रति डॉलर के एक्सचेंज रेट पर सालाना $96,000 (लगभग 90 लाख रुपये) होती है। उन्होंने आगे बताया कि उनकी महीने की ज़्यादातर कमाई टैक्स, मॉर्टगेज पेमेंट, हेल्थकेयर और घर के दूसरे खर्चों में चली जाती है।

अपने खर्चों का ब्यौरा देते हुए नितिन की बहन ने बताया कि $1,500 (लगभग Rs 1.41 लाख) टैक्स में गए, जिससे उनके पास $6,500 (लगभग Rs 6.11 लाख) बचे। इसमें से $2,500 (लगभग Rs 2.35 लाख) उनके मॉर्गेज पर, $1,000 (लगभग Rs 94,000) खाने पर, $500 (लगभग Rs 47,000) मेडिकल खर्च पर, $500 (लगभग Rs 47,000) उनकी कार पर और $500 (लगभग Rs 47,000) बिलों पर खर्च हुए। उन्होंने अपने बच्चों पर $300 (लगभग Rs 28,200) और दूसरे खर्चों पर $200 (लगभग Rs 18,800) खर्च किए।

इन खर्चों का हिसाब लगाने के बाद उनके पास हर महीने सिर्फ़ $1,000 (लगभग Rs 94,000) की बचत बचती थी। उन्होंने यह भी बताया कि इस हिसाब में उनके निजी खर्चे भी शामिल नहीं थे।

अपनी फाइनेंशियल हालत की तुलना भारत में अपनी ज़िंदगी से करते हुए उन्होंने कहा कि पहले वह हर साल 15 लाख रुपये कमाती थीं, लेकिन अब US से ज़्यादा पैसे बचा लेती थीं। नितिन ने दर्शकों से यह भी पूछा कि वे क्या चुनेंगे: अमेरिका में हर महीने $8,000 (लगभग 7.52 लाख रुपये) कमाना या भारत में रहना।

Delhi Meerut Expressway: यह शख्स हर ट्रिप पर टोल में बचा लेता है 145 रुपये, जुगाड़ हुआ वायरल- आप भी जानिए

वीडियो देख लोगों ने दी राय-

वीडियो देखकर कई सोशल मीडिया यूजर्स ने अपनी राय दी और कई लोगों ने कहा कि वे भारत को पसंद करेंगे। एक यूजर ने फाइनेंशियल दबाव के बारे में बताया और कहा कि दो इनकम होने के बावजूद, वे बहुत सारे खर्चों की वजह से कुछ भी नहीं बचा पा रहे थे।

एक और यूज़र ने अलग नज़रिया पेश करते हुए कहा कि अमेरिका ज़्यादा साफ़ और आरामदायक ज़िंदगी देता है, जबकि अपना देश मतलब वाली, खुशहाल और शांतिपूर्ण ज़िंदगी देता है, भले ही उसमें उतनी साफ़-सफ़ाई और आराम की कमी हो।

इस तुलना से दोनों देशों के बीच रहने-सहने के खर्च के अंतर पर भी ध्यान जाता है। हालांकि US में कमाई की संभावना ज़्यादा है, लेकिन घर, हेल्थकेयर, बच्चों की देखभाल और ट्रांसपोर्टेशन जैसे खर्च भारत की तुलना में काफी ज़्यादा हो सकते हैं, जिससे लोगों के पास उनकी सैलरी के हिसाब से कम खर्च करने लायक इनकम बचती है। खैर, आप क्या चुनेंगे।

यह भी पढ़ें- मुंबई लोकल में छेड़खानी का विरोध करने पर चलती ट्रेन से दिया धक्का, महिला का कटा हाथ, सिर में लगे 16 टांके- CCTV में दिखा आरोपी

महिला ने आरोप लगाया है कि कोच में मौजूद 53 साल के एक आरोपी शख्स ने पहले उसके साथ छेड़छाड़ की और जब उसने इसका विरोध किया तो उसे ट्रेन से धक्का दे दिया। इस घटना के बाद महिला की शादी भी टल गई है जो कि अगले महीने होनी थी। और अधिक पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें…

यहां देखें वीडियो-