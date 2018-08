पाक का झंडा लपेट फ्लाइट में लड़की ने लिया kiki चैलेंज, वायरल हो रहा है वीडियो

दुनिया भर में kiki चैलेंज का क्रेज बढ़ता जा रहा है। कई देशों की पुलिस ने लोगों को चेतावनी दी है कि वो इस खतरनाक स्टंट को ना करें। फिर भी कई लोगों ने अब तक चलती गाड़ी से उतकर डांस करने और फिर चलती गाड़ी में बैठ जाने वाला यह खतरनाक kiki चैलेंज लिया है। इस बीच एक महिला ने प्लेन में kiki चैलेंज को पूरा किया है। हवाई जहाज में kiki चैलेंज पूरा करने का यह वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।

क्या है वीडियो में? इस वीडियो में नजर आ रहा है कि एक महिला हरे और उजले रंग के कपड़ों में मशहूर सिंगर और रैपर ड्रैक के गाने ‘इन माइ फीलिंग्स’ पर विमान के अंदर डांस कर रही है। इस महिला ने पाकिस्तान का झंडा भी लपेट रखा है। वीडियो में नजर आ रहा है कि जिस वक्त यह महिला kiki चैलेंज पूरा कर रही है उस वक्त प्लेन के अंदर कोई भी नहीं है और यह विमान एयरपोर्ट पर ही खड़ा है। थोड़ी देर तक विमान में डांस करने के बाद यह महिला प्लेन से बाहर आती है। प्लेन से बाहर आकर यह महिला प्लेन के सामने भी आराम से डांस करती है और फिर चली जाती है।

A woman does kiki challenge stunt on the PIA aircraft and the tarmac. Wearing green and white dress and draping the Pakistan’s national flag around her body, she is seen dancing on the aisles of the aircraft and then on the tarmac.@Official_PIA @pid_gov #PIA #KikiChallenge pic.twitter.com/hwvVSm9VIu

