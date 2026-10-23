आपने बस या ट्रेन में सफर करते वक्त कई बार ऐसी सिचुएशन का सामना किया होगा जब आप किसी अपने के साथ सीट शेयर करने के लिए किसी अन्य यात्री से सीट बदलने का अनुरोध करते हो और अधिकतर केस में ऐसा होता है कि पैसेंजर सीट बदल लेता है, लेकिन कई बार ऐसा भी कोई मिल जाता है जो सीट बदलने से मना कर देता है। कुछ ऐसा ही हुआ अमेरिका की ट्रैवल क्रिएटर और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर टॉमिको हार्वे के साथ जब उनसे एक महिला ने सीट बदलने की रिक्वेस्ट की, लेकिन हार्वे ने ऐसा करने से इनकार कर दिया और उसके दूसरी महिला करीब तीन घंटे तक फ्लाइट में लगातार रोती रही।

पति के साथ सीट नहीं मिली तो 3 घंटे रोई पत्नी

हार्वे ने सोशल मीडिया पर इस अनुभव को शेयर किया है। हार्वे के मुताबिक, वह कजाकिस्तान से अपने घर लौटने के लिए टर्किश एयरलाइंस की फ्लाइट में सफर कर रही थी। हार्वे उस समय अपने पिता के निधन के कारण पहले से ही इमोशनली काफी परेशान थी। इस्तांबुल से वॉशिंगटन डीसी जाने वाली कनेक्टिंग फ्लाइट में एक अन्य महिला उनके पास आई अपनी सीट छोड़ने का अनुरोध किया ताकि वह 10 घंटे की फ्लाइट में अपने पति के साथ बैठ सके, लेकिन हार्वे ने मना कर दिया।

हार्वे के अनुसार, फ्लाइट में एक महिला ने उनसे उनकी आइल सीट पास वाली सीट छोड़ने के लिए कहा। महिला चाहती थी कि वह अपनी सीट बदल लें, ताकि वह लंबी यात्रा के दौरान अपने पति के बगल में बैठ सके। हार्वे ने सीट बदलने से इनकार कर दिया। हार्वे ने वीडियो कैप्शन में बताया है कि सीट बदलने से इनकार करने के बाद महिला करीब तीन घंटे तक रोती रही।

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पति के कंधे पर सिर रखकर सोना चाहती थी दूसरी महिला

हार्वे ने उस महिला से पूछा कि क्या उसके परिवार में किसी की मृत्यु हो गई है, क्योंकि उनके मुताबिक कोई व्यक्ति लगातार तीन घंटे तक क्यों रोएगा? हार्वे के अनुसार, महिला ने जवाब दिया कि ऐसा कुछ नहीं हुआ था। वह केवल अपने पति को याद कर रही थी और उसके पास बैठकर अपना सिर उनके कंधे पर रखना चाहती थी।

पति आराम से हेडफोन लगाकर सोता रहा

हार्वे ने अपनी पोस्ट में यह भी बताया कि महिला के पति विमान में बीच वाली सीट पर बैठे थे, लेकिन वह उनकी सीट से दो पंक्तियां आगे थे। उनके मुताबिक, पति ने हेडफोन लगा रखे थे और पूरी यात्रा के दौरान आराम से सोते रहे। हार्वे का दावा है कि महिला ने उनसे बार-बार अपनी सीट बदलने का अनुरोध किया ताकि वह अपने पति के कंधे पर सिर रखकर बैठ सके। हालांकि, हार्वे अपने फैसले पर कायम रहीं और उन्होंने सीट नहीं छोड़ी।

‘अपनी शादी पर दोबारा विचार करने की है जरूर’

हार्वे ने फ्लाइट लैंड होने के बाद उस महिला को छेड़ते हुए कहा कि बहुत बढ़िया। देखो, तुम अपने पति के बिना 10 घंटे तक कैसे रह पाई हो। हार्वे ने अपनी पोस्ट में मजाकिया अंदाज में यह भी लिखा है कि उसे अपनी शादी पर दोबारा विचार करने की जरूरत है, क्योंकि उस महिला को जितना अपने पति से प्यार था हार्वे को अपने पति से नहीं है।

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इंटरनेट पर यूजर्स के रिएक्शन

हार्वे का यह वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो गया है और यूजर्स अलग-अलग तरह की प्रतिक्रिया दे रहे हैं। अधिकतर यूजर्स ने उस महिला का समर्थन किया है जो अपने पति के बगल में नहीं बैठ पाने को लेकर 3 घंटे तक रोई। वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया यूजर्स की प्रतिक्रियाएं बंट गईं। कई लोगों ने हार्वे के इस फैसले का समर्थन किया कि अपनी सीट छोड़ना किसी यात्री की बाध्यता नहीं है। वहीं, कुछ यूजर्स ने कहा कि सीट बदलने से इनकार करना उनका अधिकार था, लेकिन महिला की भावनात्मक स्थिति का मजाक उड़ाना उचित नहीं था।

एक यूजर ने हार्वे की आलोचना करते हुए लिखा कि सीट बदलने से इनकार करना गलत नहीं था, लेकिन महिला से यह कहना कि उसने अच्छा किया, जरूरत से ज्यादा कठोर था। यूजर के मुताबिक, हार्वे को महिला की परेशानी पर टिप्पणी करने के बजाय अपनी यात्रा जारी रखनी चाहिए थी।

इस यूजर ने यह आशंका भी जताई कि संभव है दंपती ने वास्तव में एक साथ सीटें बुक की हों, लेकिन एयरलाइन ने ओवरबुकिंग या सीट आवंटन में बदलाव के कारण उन्हें अलग-अलग सीटें दे दी हों। हालांकि, यह केवल यूजर की संभावना थी। पोस्ट में इस दावे की पुष्टि करने वाला कोई प्रमाण सामने नहीं आया।

दूसरी ओर, एक अन्य यूजर ने हार्वे का समर्थन करते हुए कहा कि वह भी अपनी सीट बदलने के लिए तैयार नहीं होता। उसके मुताबिक, लोगों को उन यात्रियों को दोष नहीं देना चाहिए जो अपनी पसंद की सीट चुनते हैं या उसके लिए अतिरिक्त भुगतान करते हैं।

एक तीसरे यूजर ने मजाकिया अंदाज में लिखा कि कहानी में एक और पहलू भी हो सकता है- शायद पति ने ही फ्लाइट बुक की हो और सीट चुनी हो, क्योंकि उसे यात्रा के दौरान कुछ समय आराम करने की जरूरत थी। नौकरी छोड़ने के 2 साल बाद एक्स बॉस ने भेजा दिल छू लेने वाला ईमेल, शख्स का दिल हो गया खुश- बोला मुझे उम्मीद नहीं थी

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