गुरुग्राम में एक महिला बाइकर के साथ हिट एंड रन की घटना हुई है। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। महिला बाइकर का नाम सिया है। घटना के बाद सिया का कहना है कि उन्हें गुरुग्राम की सड़कों पर अनसेफ महसूस हुआ।

सिया ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट ‘rebelwheels_sia_’ पर इस घटना के बारे में बताया है। सिया ने बताया कि यह घटना रविवार को तब हुई, जब वह गुरुग्राम के गोल्फ कोर्स रोड पर बाइकिंग ग्रुप के सदस्यों के साथ अपनी स्पोर्ट्स बाइक ‘Aprilia RS 457’ चला रही थीं।

सिया ने आरोप लगाया कि एक कार में सवार कुछ लोग काफी देर से उनका पीछा करने की कोशिश कर रहे थे। सिया ने बताया कि उन्होंने उस कार सवार से कहा था कि वह उनकी बाइक से दूर रहे।

सिया ने बताया है कि कार में बैठे हुए सभी लोग नशे में थे। इसके बाद उन्होंने कोशिश की कि वह अपनी बाइक को उसकी कार से थोड़ा सा आगे रखें जिससे वह कार वाला उनका रास्ता ना रोक सके।

इस दौरान उनके पीछे चल रहे दोस्त ने उन्हें बचाने और कार सवार फिर से उनके बगल में ना आ सके, इसकी कोशिश की लेकिन इसके बाद भी कार वाले ने उनका पीछा किया और टक्कर मारकर भाग गया। यह पूरी घटना सिया की मोटरसाइकिल पर लगे कैमरे में रिकॉर्ड हो गई।

सिया ने बताया कि उनके दोस्त ने कार वाले का पीछा किया और उसे रोकने की कोशिश की लेकिन वह तेजी से भाग गया। सिया ने कहा है कि उन्हें उम्मीद है कि लोग इस मामले में उनके साथ देंगे ताकि ऐसे लोग किसी भी बाइकर को टक्कर मार कर नहीं भाग सकें।

गुरुग्राम पुलिस से की अपील

सिया ने कहा, उन्हें उम्मीद है कि गुरुग्राम पुलिस इस मामले में एक्शन लेगी। उन्होंने अपील की है कि गुरुग्राम पुलिस को ऐसी गाड़ियों पर नजर रखनी चाहिए। सोशल मीडिया पर यह क्लिप तेजी से वायरल हो गई और कई सोशल मीडिया यूजर्स ने दिल्ली पुलिस, गुरुग्राम पुलिस, गुरुग्राम ट्रैफिक पुलिस और हरियाणा पुलिस को टैग करके कार के ड्राइवर के खिलाफ कार्रवाई करने की अपील की है।

यह भी पढ़ें- गुरुग्राम में कारगिल के योद्धा पर लोहे की रॉड से हमला

गुरुग्राम में पार्किंग को लेकर हुए विवाद में भारतीय वायुसेना के रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन और कारगिल युद्ध के दिग्गज पर लोहे की रॉड से हमला किया गया। हमले में उनके सिर पर गंभीर चोट आई है जबकि हाथ में फ्रैक्चर हुआ है। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर।