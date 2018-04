यौन शोषण के मामलों में पाकिस्तानी अभिनेता हमजा अली अब्बासी ने धर्म का तर्क रखते हुए अपना पक्ष रखा है। अब्बासी ने ट्वीट कर अपनी बात कही, जिस पर लोगों की मिली-जुली प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। हमजा का ट्वीट वायरल हो रहा है। हमजा ने अंग्रेजी में ट्वीट में जो लिखा, उसका मतलब कुछ इस प्रकार है- ”आकस्मिक विचार: इस #MeToo ( इस हैशटैग का इस्तेमाल यौन उत्पीड़न के खिलाफ महिलाओं के आंदोलन के रूप में हो रहा है।) की वैश्विक महामारी के उदय के साथ, मैं यह अहसास करना शुरू कर रहा हूं कि दो लैंगिकताओं को इंगित करने वाला इस्लाम सही था। जिसे आधुनिकता कहा जाता है, वह हमें एक ऐसे बिंदु पर ले आई है जहां फ्लर्टिंग (डोरे डालना) और हरासमेंट (उत्पीड़न) के बीच की रेखा बेहद धुंधली हो गई है।” हमजा ने यह ट्वीट ऐसे समय किया है जब बॉलीवुड में भी कई फिल्मों में काम कर चुके पाकिस्तानी अभिनेता अली जफर के खिलाफ उनकी एक पूर्व सहकर्मी और पाकिस्तानी महिला गायक कलाकार मीशा शफी समेत कई महिलाओं ने यौन शोषण के आरोप लगाए हैं।

Random thought: With this entire #MeToo global epidemic on the rise, I am beginning to realise that ISLAM was right all along when it ordains gap between the 2 genders. So called modernism has brought us to a point where the line between flirting & harassment is insanely blurred.

— Hamza Ali Abbasi (@iamhamzaabbasi) April 20, 2018