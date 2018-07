स्विजरलैंड के नामी टेनिस खिलाड़ी रॉजर फेडरर ने विंबलडन 2018 में पहला मैच जीतने के साथ दर्शकों का दिल भी जीता। कैसे? मैच के दौरान कोर्ट में एक फीमेल फैन पोस्टर पर लिखा खास मैसेज लेकर खड़ी थी। वह उसके जरिए टेनिस स्टार से उनका हेयरबैंड मांग रही थी। शुरू से लेकर मैच जीतने तक फेडरर का ध्यान तो खेल पर रहा मगर खत्म होते ही उन्हें दर्शक दीर्धा में वही फैन दिखी, जिसकी ख्वाहिश उन्होंने पूरी कर दी। बाकी फैंस भी टेनिस स्टार के इस दिल छू लेने वाले अंदाज को लेकर तालियां बजाते रह गए।

आपको बता दें कि फेडरर आठ बार के विंबलडन चैंपियन हैं। साल 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2009, 2012 और 2017 में वह यह खिताब अपने नाम कर चुके हैं। स्विज प्लेयर इसके अलावा दुनिया में दूसरे नंबर के टेनिस खिलाड़ी हैं।

सोमवार को फेडरर ने साल के तीसरे ग्रांड स्लैम टूर्नामेंट में जीत के साथ शुरूआत की। लंदन के ऑल इंग्लैंड लॉन टेनिस एंड क्रोक्वेट क्लब के पहले मुकाबले में उन्होंने सर्बिया के दुसान लाजोविक को 6-1, 6-3, 6-4 से हराया। यह मैच एक घंटा 19 मिनट चला था।

VIDEO: टेनिस कोर्ट पर जब वॉर्डरोब मालफंक्शन का शिकार हुए फेडरर, किया खुलासा

मैच खत्म होने के बाद फेडरर की नजर कुछ फैंस पर पड़ी थी, जो उनसे ऑटोग्राफ चाह रहे थे। वह फौरन उनके पास पहुंचे और कागज पर ऑटोग्राफ देने लगे, जिसके बाद उन्होंने बैनर लिए फीमेल फैन मिहिका जोशी को बैग से निकाल कर अपना हेयर बैंड दे दिया।

Ask and you shall receive…#Wimbledon @rogerfederer pic.twitter.com/QaEVpNqenB

— Wimbledon (@Wimbledon) July 2, 2018