हॉलीवुड की एक दिग्गज शख्सियत, उनके शरीर का एक छोटा सा पथरीला टुकड़ा और उस पर लगी 75 हजार डॉलर यानी करीब 60-65 लाख रुपये की बोली! चौंकिए मत, यह किसी फिल्म की कहानी नहीं बल्कि एक वास्तविक और बेहद हैरान कर देने वाला मामला है। हॉलीवुड के मशहूर स्टार ने कुछ ऐसा अनोखा कर दिखाया है, जिसे सुनकर पूरी दुनिया दंग रह गई है। हॉलीवुड के मशहूर अभिनेता विलियम शैटनर ने अपनी किडनी से निकले स्टोन की 75,000 डॉलर में नीलामी कर दी। अब सवाल ये उठता है कि आखिर उन्होंने अपनी ही ‘किडनी स्टोन’ की नीलामी क्यों लगाई और इस अनोखे कदम के पीछे का असली मकसद क्या था? आइए जानते हैं चौंका देने वाली पूरी ये इनसाइड स्टोरी…

हॉलिवुड एक्टर ने क्यों की किडनी स्टोन की नीलामी?

हॉलीवुड के मशहूर अभिनेता विलियम शैटनर ने हाल ही किडनी स्टोन से जुड़ा ये अनोखा किस्सा साझा किया है। विलियम ने बताया कि साल 2006 में उनकी किडनी से निकली एक पथरी की नीलामी की गई थी। एक्टर ने किडनी से निकले पत्थर को 75,000 डॉलर में बेचा था। स्टोन को बेचकर जो रकम जुटाई गई उसका इस्तेमाल एक्टर ने गरीब और जरूरतमंद परिवारों की मदद के लिए किया था। विलियम के मुताबिक इन गरीब परिवारों को इस पैसे से घर दिलाया गया।

हॉलिवुड एक्टर विलियम शैटनर की हिस्ट्री

हॉलिवुड एक्टर विलियम शैटनर 95 साल के हो चुके हैं और स्टार ट्रेक’ में कैप्टन जेम्स टी. किर्क की भूमिका निभाने के लिए मशहूर हैं। उन्होंने हाल ही में हुए एक पॉडकास्ट के एपिसोड Dropping Names with Brent and Jonny में इस घटना के बारे में बताया। उस समय वह टीवी शो ‘Boston Legal’ में काम कर रहे थे।

बेकार पत्थर की कैसे हुई नीलामी?

विलियम शैटनर ने किडनी स्टोन की नीलामी का जिक्र करते हुए बताया कि उनकी किडनी में स्टोन था जिसे डॉक्टरों ने निकाल दिया था। ये स्टोन एक छोटी-सी काली गोली जैसा दिख रहा था। जब डॉक्टरों ने मुझे ये स्टोन दिखाया तो मैंने राहत की सांस ली कि चलो, अब इससे छुटकारा मिल गया। उन्होंने आगे बताया कि करीब एक सप्ताह बाद उन्हें कनाडा की एक कंपनी से फोन आया। शैटनर के मुताबिक उस कंपनी के लिए कानून के तहत सीधे विज्ञापन करना मुश्किल था, इसलिए वह प्रचार के दूसरे तरीके तलाश रही थी।

शैटनर ने बताया कंपनी के कर्मचारी ने उनसे फोन पर कहा कि वो मेरा किडनी स्टोन खरीदना चाहते हैं। मैंने सोचा कि आखिर किडनी की पथरी कौन खरीदेगा? उसे निकले हुए एक सप्ताह हो चुका था और मुझे लगा था कि उसे फेंक दिया गया होगा। इसके बाद उन्होंने अपने डॉक्टर से संपर्क किया और पूछा कि क्या उनके पास वह पथरी अब भी मौजूद है। डॉक्टर ने पथरी मुझे वापस दे दी। फिर मैंने उसे कंपनी को सौंप दिया और उसकी नीलामी हो गई। शैटनर के मुताबिक, इस नीलामी से 75,000 डॉलर जुटाए गए। इस तरह शरीर से निकली एक छोटी-सी पथरी एक अनोखी चैरिटी का हिस्सा बन गई।

नीलामी की रकम किस संगठन को दी गई?

एक्टर शैटनर ने बताया कि ‘Boston Legal’ शो की कास्ट ने भी नीलामी से जुटाई गई रकम के साथ अपना भी योगदान दिया। उनके मुताबिक, किडनी स्टोन की नीलामी से मिली रकम और शो के कलाकारों की ओर से जुटाए गए 25,000 डॉलर को मिलाकर कुल 1 लाख डॉलर गरीब परिवारों को दान किए गए। यह रकम ‘Habitat for Humanity’ नाम के गैर-लाभकारी संगठन को दी गई। इस संगठन ने कुछ गरीब जरूरतमंद परिवारों को किफायती दामों पर घर दिलाएं।

‘Boston Legal’ में इन कलाकारों के साथ किया था काम

विलियम शैटनर उस समय ‘Boston Legal’ में अभिनय कर रहे थे, यह एक अमेरिकी कानूनी ड्रामा सीरीज थी जो 2004 से 2008 तक प्रसारित हुई थी। इस शो में शैटनर के अलावा जेम्स स्पेडर, लेक बेल और जूली बोवेन जैसे कलाकार भी मौजूद थे। शो के कलाकारों ने किडनी स्टोन की नीलामी से जुड़ी इस चैरिटी में योगदान दिया था। हालांकि, इस नीलामी की रकम को लेकर अलग-अलग रिपोर्ट में कुछ अंतर दिखाई दिया।

विलियम शैटनर ने हालिया बातचीत में पथरी की नीलामी से 75,000 डॉलर मिलने की बात कबूली जबकि CBS News की 2006 की रिपोर्ट के मुताबिक विलियम ने ये पथरी कंपनी को 25,000 डॉलर में बेची थी और बाद में कंपनी ने इसकी नीलामी की थी। विलियम शैटनर का यह किस्सा इसलिए खास है, क्योंकि इसमें एक असामान्य घटना को जरूरतमंद परिवार की मदद से जोड़ दिया गया। किडनी स्टोन की नीलामी से जुटाई गई रकम और कलाकारों के योगदान ने गरीब परिवार को घर दिलाने में मदद की।

डिस्क्लेमर: यह खबर मीडिया रिपोर्ट्स और विलियम शैटनर के हालिया इंटरव्यू में दिए गए बयानों पर आधारित है। किडनी स्टोन की नीलामी से मिली रकम को लेकर अलग-अलग रिपोर्ट्स में अलग आंकड़े सामने आए हैं।